Мультивселенная и путешествия во времени: байопик об Эле Янковиче может получить сиквел

Режиссер сатирического байопика вспомнил несколько своих самых сумасшедших идей, которые он надеется воплотить жизнь в будущем.

В новом интервью Entertainment Weekly Эрик Аппель, режиссер биографического фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли, рассказал о некоторых своих самых сумасшедших идеях для этой картины, которые так и не были воплощены в жизнь.

Аппель поведал, что он хотел добавить в фильм путешествия во времени, которое, как он надеется, зрители все еще смогут увидеть в потенциальном сиквеле:

«Я думаю, что в какой-то момент я, возможно, предложил добавить в фильм путешествия во времени или встречу с несколькими версиями Эла из разных вселенных. Но это все казалось слишком отстраненным от основного сюжета. Может, мы сделаем это в продолжении. Мы еще можем использовать некоторые из этих безумных идей».

Хотя добавление подобных элементов может показаться чрезмерным даже по стандартам этого гротескного фильма, оно вписывается в комедийную концепцию Аппеля и Янковича. В недавнем интервью IndieWire Рэдклифф вспомнил, как режиссер объяснял ему, что большая часть юмора ленты основана на персонажах, ведущих себя нормально несмотря на то, что они существуют в совершенно абсурдном мире:

«Один из первых разговоров, который у меня был с Эриком касался тона и духа шуток. Он сказал: «Ни одна из шуток в фильме не разыгрывается как шутка. Я хочу, чтобы все актеры всегда играли абсолютно серьезно». Из-за контраста с миром вокруг происходящее на экране начало казаться настолько сумасшедшим, насколько это возможно».

Фильм «Странный: История Эла Янковича» вышел на стрим-сервисе Roku 4 ноября.