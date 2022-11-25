Появились новые кадры из сиквела «Достать ножи» с акцентом на нарядах главных героев

Портал Entertainment Weekly поделился очередной порцией эксклюзивных кадров из сиквела детектива «Достать ножи». На этот раз в центре внимания оказались наряды главных героев. Как и в первом фильме, за облик действующих лиц снова отвечает художник по костюмам Дженни Иген.

Оригинальная картина Райана Джонсона запомнилась многим по свитеру Криса Эванса, который в дальнейшем стал практически отдельным персонажем, а в продолжении Иген решила пойти еще дальше. Учитывая, что действие второй части разворачивается на жарком греческом острове, дизайнер сместила акцент с уютного зимнего стиля в сторону гламура и элегантности.

Особенно в этом плане выделяется Бенуа Блан. Как и положено истинному лондонскому денди, персонаж Дэниэла Крэйга постоянно облачен в яркие наряды, подобранные всегда к определенному событию. В качестве примера Дженни привела полосатый купальник сыщика, выполненный в духе 1960-х. Его курортная одежда для бассейна вдохновлена Фрэнком Синатрой:

«Мой папа в прошлом делал что-то для Фрэнка Синатры. Отец тоже шил рубашки, и у него остались выкройки. Увидев старые фотографии, меня вдруг осенило: «Это же будет потрясающе!».

В том же ключе создавались одеяния и всех остальных героев. Отдельно художница отметила минималистичный стиль персонажа Дэйва Батисты, создание которого ее очень повеселило, и максимально простой облик героя Эдварда Нортона. Звезда «Бойцовского клуба» сыграл техномиллиардера, и Иген хотелось видеть его в очень непримечательной и обманчиво простой одежде.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» станет доступен всем подписчикам Netflix с 23 декабря.