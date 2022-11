Гринч убивает на Рождество в трейлере пародийного хоррора «Злюка»

Издание IGN опубликовало трейлер будущего хоррора «Злюка» (The Mean One), который является пародией на классическую книгу знаменитого детского писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Центральные роли в картине исполнили Дэвид Ховард Торнтон («Ужасающий»), Кристл Мартин («911: Одинокая звезда»), Чейз Маллинз («Грубая сила») и Эми Шумахер («Торговля паролями»)

В новой необычной версии известной истории Гринч (Торнтон) оказывается не только похитителем рождественских подарков и украшений, но и жестоким серийным убийцей. Однажды он пролез в дом маленькой Сидни Лу Кто (Мартин) и расправился с ее родителями. Спустя 20 лет повзрослевшая девушка узнает, что зеленый монстр вновь начал терроризировать ее родной городок Ньювилл. Героиня решает взять правосудие в свои руки, отомстить Гринчу и покончить с его преступлениями раз и навсегда.

Режиссером фильма выступил Стивен Ламорт, создатель фильма «Самая опасная игра» с Джоном Хенниганом. Сценарий написали отец и сын Флип Коблер («Король Лев 2: Гордость Симбы») и Финн Коблер.

Пародийный хоррор выйдет в мировой прокат на следующей неделе, 9 декабря.