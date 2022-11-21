Warner Bros Animation готовит мультфильм по книге Джорджа Мартина «Ледяной дракон»
Сценарий анимационной картины напишет другой знаменитый автор фэнтези.
Джордж Р.Р. Мартин объявил, что Warner Bros Animation собирается экранизировать его книгу «Ледяной дракон» в виде мультфильма. Об этом знаменитый писатель рассказал во время недавнего интервью для Penguin Random House, посвященном его новой книге The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty («Восстание дракона: Иллюстрированная история династии Таргариенов»).
Когда ведущий спросил Мартина о его будущих проектах, тот ответил:
«Некоторые из вас могут знать, что ранее я писал другие книги, которые не были частью вселенной Вестероса. И одна из них, которую я написал еще в 1978 году, была коротким детским рассказом о ледяном драконе. Мы собираемся превратить его в фильм. Warner Bros. Animation приобрела права на его экранизацию, и мы собираемся расширить эту историю до анимационного фильма. Мы надеемся, что в будущем вы сможете увидеть плод наших трудов в ближайшем кинотеатре».
Также Мартин сообщил, что сценарий будущего мультфильма напишет американский писатель Дэвид Энтони Дарем, который может быть известен многим по своей знаменитой фэнтези-трилогии Acacia.
«Ледяной дракон» посвящен ребенку Адаре, которая родилась во время самых сильных морозов, какие только можно себе представить. Еще в юном возрасте она прикоснулась к ледяному дракону, зловещему легендарному существу, а позже и вовсе смогла стать его наездницей. С тех пор героиня начала ощущать особую связь с величественным созданием. Спустя годы на ее родные земли приходит война, ее ферму атакуют драконы с севера, а их всадники нападают на семью Адары. Девочка решает положить конец кровопролитию, прибегнув к помощи ледяного дракона.