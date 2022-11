Warner Bros Animation готовит мультфильм по книге Джорджа Мартина «Ледяной дракон»

Джордж Р.Р. Мартин объявил, что Warner Bros Animation собирается экранизировать его книгу «Ледяной дракон» в виде мультфильма. Об этом знаменитый писатель рассказал во время недавнего интервью для Penguin Random House, посвященном его новой книге The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty («Восстание дракона: Иллюстрированная история династии Таргариенов»).

Когда ведущий спросил Мартина о его будущих проектах, тот ответил:

«Некоторые из вас могут знать, что ранее я писал другие книги, которые не были частью вселенной Вестероса. И одна из них, которую я написал еще в 1978 году, была коротким детским рассказом о ледяном драконе. Мы собираемся превратить его в фильм. Warner Bros. Animation приобрела права на его экранизацию, и мы собираемся расширить эту историю до анимационного фильма. Мы надеемся, что в будущем вы сможете увидеть плод наших трудов в ближайшем кинотеатре».

Также Мартин сообщил, что сценарий будущего мультфильма напишет американский писатель Дэвид Энтони Дарем, который может быть известен многим по своей знаменитой фэнтези-трилогии Acacia.

«Ледяной дракон» посвящен ребенку Адаре, которая родилась во время самых сильных морозов, какие только можно себе представить. Еще в юном возрасте она прикоснулась к ледяному дракону, зловещему легендарному существу, а позже и вовсе смогла стать его наездницей. С тех пор героиня начала ощущать особую связь с величественным созданием. Спустя годы на ее родные земли приходит война, ее ферму атакуют драконы с севера, а их всадники нападают на семью Адары. Девочка решает положить конец кровопролитию, прибегнув к помощи ледяного дракона.