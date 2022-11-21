Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль в Пусан" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Warner Bros Animation готовит мультфильм по книге Джорджа Мартина «Ледяной дракон»

Warner Bros Animation готовит мультфильм по книге Джорджа Мартина «Ледяной дракон»

21 ноября 2022 13:11
Warner Bros Animation готовит мультфильм по книге Джорджа Мартина «Ледяной дракон»

Сценарий анимационной картины напишет другой знаменитый автор фэнтези.

Джордж Р.Р. Мартин объявил, что Warner Bros Animation собирается экранизировать его книгу «Ледяной дракон» в виде мультфильма. Об этом знаменитый писатель рассказал во время недавнего интервью для Penguin Random House, посвященном его новой книге The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty («Восстание дракона: Иллюстрированная история династии Таргариенов»).

Когда ведущий спросил Мартина о его будущих проектах, тот ответил:

«Некоторые из вас могут знать, что ранее я писал другие книги, которые не были частью вселенной Вестероса. И одна из них, которую я написал еще в 1978 году, была коротким детским рассказом о ледяном драконе. Мы собираемся превратить его в фильм. Warner Bros. Animation приобрела права на его экранизацию, и мы собираемся расширить эту историю до анимационного фильма. Мы надеемся, что в будущем вы сможете увидеть плод наших трудов в ближайшем кинотеатре».

Также Мартин сообщил, что сценарий будущего мультфильма напишет американский писатель Дэвид Энтони Дарем, который может быть известен многим по своей знаменитой фэнтези-трилогии Acacia.

«Ледяной дракон» посвящен ребенку Адаре, которая родилась во время самых сильных морозов, какие только можно себе представить. Еще в юном возрасте она прикоснулась к ледяному дракону, зловещему легендарному существу, а позже и вовсе смогла стать его наездницей. С тех пор героиня начала ощущать особую связь с величественным созданием. Спустя годы на ее родные земли приходит война, ее ферму атакуют драконы с севера, а их всадники нападают на семью Адары. Девочка решает положить конец кровопролитию, прибегнув к помощи ледяного дракона.

Фото: Tor/Macmillan/Luis Royo
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Тест: кто ты из семейки Аддамс? Тест: кто ты из семейки Аддамс? Читать далее 20 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Читать далее 21 ноября 2022
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни Читать далее 19 ноября 2022
Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло Читать далее 21 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
«Сердце пармы»: как снимался главный российский блокбастер года «Сердце пармы»: как снимался главный российский блокбастер года Читать далее 21 ноября 2022
Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов Читать далее 20 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Читать далее 18 ноября 2022
Related video