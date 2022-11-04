Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом

На этой неделе стриминги подготовили для нас детектив про сестру Шерлока, ситком про видеосалон, драму с Дженнифер Лоуренс и чудаковатый музыкальный байопик.

4 ноября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит приключенческие детективы с известными актерами.

Милли Бобби Браун возвращается к роли младшей сестры Шерлока Холмса, которая с большой скоростью несется навстречу разным детективным и тинейджерским приключениям. На этот раз Энола начинает распутывать дело о пропавшей фабричной девушке, но натыкается на заговор. Так что, кроме прямых обращений к зрителям, которыми размечен весь фильм, ей приходится обратиться еще и к брату Шерлоку в добродушно-покровительственной версии Генри Кавилла. Киносериал Гарри Брэдбира («Убивая Еву», «Дрянь») пока получает лестные отзывы и солидные зрительские рейтинги. Книг американки Нэнси Спрингер, положенных в основу шоу, хватит еще на несколько частей.

Энола Холмс – 2

3 ноября, KION

Кому смотреть: тем, тем, кому всегда нравился саспенс в ситуации переговоров с преступниками, и тем, кому пришелся по душе «Хрустальный»

Александр Максимов когда-то спасал заложников, ведя переговоры с преступниками, оборачивая опасную ситуацию в пользу полиции. Однако уже давно свои выверенные навыки он использует лишь в кол-центре психологической помощи и живет в полном одиночестве, сторонясь людей. Записка, которую он получает от маньяка-манипулятора, слишком осведомленного о его жизни, заставляет героя вернуться к былому ремеслу. Сценарист Олег Маловичко («Нулевой пациент») снова работает в жанре детектива, и сюжет снова, как и в прошлогоднем его же «Хрустальный», обусловлен травмой главного героя, его старым шрамом. Роль переговорщика исполняет Кирилл Пирогов, однажды сыгравший Илью Сетевого в фильме «Брат-2», а последние годы чаще бывавший либо матерым следаком («Территория»), либо КГБ-шником («Братство», «Игры шпионов», «МакМафия»). Также в сериале снялся Владимир Мишуков («Содержанки»).

Переговорщик

4 ноября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто хочет увидеть Дженнифер Лоуренс в драматической роли.

Дженнифер Лоуренс после стримингового комедийного хита «Не смотрите наверх» погрузилась в работу совсем другой тональности. Ее новая героиня возвращается домой из-за травмы головы, полученной в Афганистане на службе в армейском инженерном подразделении. Линси пытается понять, как ей восстановить свою жизнь, и на время устраивается чистильщицей бассейнов. Этот тяжелый период помогает ей пережить обыкновенный механик (Брайан Тайри Генри из «Атланты»), с которым она случайно знакомится. Картину поставила режиссер-дебютант в полном метре Лила Нойгебауэр, ранее работавшая над нетфликсовским сериалом «Уборщица. История матери-одиночки» с Маргарет Куэлли. Фильм показали на кинофестивале в Торонто, и критики, кажется, были готовы хвалить режиссера только за то, что та просто позволила звезде Лоуренс сиять с новой силой.

Мост через озеро

31 октября, Netflix

Кому смотреть: любителям британских сериалов.

Преступник, приговоренный к смертной казни в одной из тюрем Америки, настойчиво утверждает, что убийцей может стать кто угодно. Все, что нужно, — хорошая причина и очень плохой день. Его слова отзовутся в сюжетах английского пастора, простой учительницы математики и амбициозной журналистки, которые неожиданно пересекаются между собой. Новым мини-сериалом BBC занимались одни из создателей «Шерлока» режиссер Пол Макгиган и сценарист Стивен Моффат, так что от него вполне можно ждать острых реплик и динамичного разворачивания фабулы. Проект выкупил для показа Netflix. В касте собрались Дэвид Теннант, Стэнли Туччи, Лидия Уэст и Долли Уэллс.

Инсайдер

4 ноября, Roku

Кому смотреть: тем, кто любит Дэниела Рэдклиффа за особый карьерный путь.

«Странный» проходит все этапы образцового байопика: от проявления незаурядного таланта еще в детстве, первых выступлений на сцене с вовремя возникшей фигурой властного продюсера до славы, трагического поворота не туда (наркотики, алкоголь, разлад в творчестве) и, наконец, выправления курса с принятием себя. Только «Странный» обещает поиздеваться или по крайней мере поиронизировать над каждым из этих этапов.

Эл Янкович гораздо более известен в англоязычном мире. Под свой знаменитый аккордеон он исполнял мировые хиты, переписав их тексты в шуточном ключе, за что получил кучу музыкальных наград и народную любовь. С нескрываемым удовольствием солирует в этом концерте Дэниел Рэдклифф в смешном парике и усах. В роли похотливой и уже великой Мадонны появляется Эван Рэйчел Вуд. Режиссирует Эрик Аппель («Бруклин 9-9»), он же сочинил сценарий совместно с тем самым Элом Янковичем.

Странный: История Эла Янковича

Мягко и тихо

4 ноября, в Сети

Кому смотреть: фанатам жанра хоррор.

Эмили, учительница начальных классов, организовывает клуб женщин по интересам. Первое собрание она предлагает продолжить у себя дома, в более уютной обстановке. Единомышленницы забегают в местный продуктовый, чтобы захватить еды для закусок, и тут случается неожиданное. В магазине появляется женщина из прошлого Эмили, и вспыхивает конфликт, который приведет к самым непредсказуемым и диким последствиям.

Скромный дебют режиссера Бет де Арахо, к которому она также сама написала сценарий, так поразил западных критиков, что даже удостоился от одного из них формулировки «самый ужасающий фильм года». Не самый худший отзыв для хоррора. Исполнительным продюсером фильма выступил известный патрон фильмов ужасов Джейсон Блум, чья компания занималась такими франшизами, как «Заклятие» и «Паранормальное явление».

Мягко и тихо

3 ноября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит кино и соскучился по ситкомам.

Новый ситком от Netflix — это история про команду коллег, которые работают в магазине дисков с фильмами «Блокбастер» в городке Бенд, штат Орегон. Они получают тревожный звонок от начальства сети: ее попросту больше нет. Их маленький прокатный пункт остался одним-единственным в стране. Несмотря на то что у каждого из героев в жизни полно проблем (одна ушла от мужа, второй мечтает стать режиссером, а работает бухгалтером и так далее), они вместе решают попытаться спасти последний оставшийся «Блокбастер». Ведущей сценаристкой сериала выступила Ванесса Рамос, работавшая над шоу «Бруклин 9-9». Эксцентричного и инфантильного босса играет Рэндалл Пак («Ванда/Вижн»). С ним в касте Мелисса Фумеро, Мэделин Артур, Ольга Мередис и другие.

Блокбастер

3 ноября, HBO Max

Кому смотреть: фанатам шоу.

Разделенный на две части сезон young-adult-супергероики начинается с того, что Титаны отправляются обратно в Сан-Франциско после того, как им удалось спасти Готэм. Однако небольшая остановка в Метрополисе приводит их к противостоянию с темным и могущественным культом. Антагонистом сезона выступит Себастьян Блад (Джозеф Морган из «Древних»). Известный злодей Лекс Лютор (Титус Уэлливер) захочет заключить с ним союз. Шоураннер Грег Уолкер, начинавший сценаристом в культовых «Секретных материалах» и дебютировавший в роли продюсера в сериале «Тайны Смолвиля», обещает, что четвертый сезон будет еще лучше предыдущих.