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Киноафиша Новости Марго Робби сообщила, что ее спин-офф «Пиратов Карибского моря» не состоится

Марго Робби сообщила, что ее спин-офф «Пиратов Карибского моря» не состоится

15 ноября 2022 10:07
Марго Робби сообщила, что ее спин-офф «Пиратов Карибского моря» не состоится

Причина отмены фильма пока неизвестна.

Марго Робби заявила, что Disney снял с производства ее спин-офф «Пиратов Карибского моря» во главе с женскими персонажами. Об этом актриса рассказала в новом интервью журналу Vanity Fair. По словам Робби, фильм находился в разработке некоторое время, однако позже он оказался отменен:

«У нас была идея. Мы разрабатывали фильм какое-то время, много лет назад. В нем должно было быть больше женских персонажей, и это был совершенно другой тип истории. Задумка, как нам казалось, была действительно крутой. Но я думаю, они не хотят продолжать работу над проектом».

Представители компании это заявление еще не прокомментировали. В июне 2020 года студия объявила, что Робби станет главной звездой новой части «Пиратов Карибского моря», сценарий которой написала Кристина Ходсон («Хищные птицы»). Кроме того, летом 2020 года издание Variety сообщило, что Disney работает над еще одной картиной по франшизе, ее сценаристами выступали Тед Эллиот, один из создателей оригинальных фильмов, и Крэйг Мэйзин («Чернобыль»).

Джерри Брукхаймер, спродюсировавший все пять частей серии, в то время также был задействован в обоих новых проектах. В разговоре с журналистами The Sunday Times в мае этого года он утверждал, что два этих фильма все еще находятся в разработке. Продюсер также подтвердил, что Джонни Депп не появится в будущих картинах франшизы:

«Да, я часто встречаюсь с Марго Робби. Мы разрабатываем два сценария «Пиратов» — один с ней, один без нее. Джонни Депп в них не снимется. По крайней мере, не сейчас. Но кто знает, что ждет нас в будущем?».

По какой причине проект Робби был отменен, пока неизвестно.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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