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Киноафиша Новости Потерявший зрение Дмитрий Нагиев выживает в диком лесу в трейлере триллера «Не ощупь»

Потерявший зрение Дмитрий Нагиев выживает в диком лесу в трейлере триллера «Не ощупь»

9 ноября 2022 14:53
Потерявший зрение Дмитрий Нагиев выживает в диком лесу в трейлере триллера «Не ощупь»

Главному герою нужно будет пробиваться вслепую через дебри, где ему грозит смертельная опасность.

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дебютный трейлер остросюжетного триллера о выживании «Не ощупь», в котором Дмитрий Нагиев сыграл слепого одиночку в диком лесу. Картина выйдет в прокат 1 декабря.

Главный герой — мужчина по имени Виктор (Нагиев), у которого очень много жизненных проблем — от сложностей с работой до напряженных отношений с сыном Владом (Владислав Ценев). В попытке скрыться от хлопот, Виктор сбегает в лес. Разогнав от себя абсолютно всех, потерявший надежду персонаж селится там в уединенный дом. Но жизнь приготовила отшельнику неожиданное испытание на стойкость духа и веру: в ходе охоты на медведя из-за разорвавшегося в ружье патрона протагонист теряет зрение.

Оказавшись в безвыходной ситуации, Виктор познает тягость по-настоящему непреодолимых проблем. Чтобы выбраться из смертельной западни, ему нужно будет вслепую пробиться через недружелюбные дебри, пережить встречу с хищными зверями и познать истинную тяжесть одиночества.

В фильме также снялись Михаил Горевой, Михаил Евланов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов, Михаил Дорожкин, Сергей Тезов и Анна Соловейчик. Поставил ленту по своему сценарию режиссер-дебютант Антон Мусс.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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