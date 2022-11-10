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Киноафиша Новости Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс»

Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс»

10 ноября 2022 11:53
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс»

Посмотрите раньше всех новую остросюжетную ленту со звездами Голливуда!

16 ноября в 19:00 в кинотеатре «Великан Парк» в рамках Киноклуба пройдет показ триллера «Покерфейс» с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом в главных ролях. Звезда «Гладиатора» не только снялся в фильме, но и выступил режиссером и сценаристом проекта.

В центре динамичной истории окажется группа старых друзей, которых с юности объединила любовь к покеру. Спустя много лет они вновь собираются за карточным столом в доме самого успешного из них. Главный герой в исполнении Рассела Кроу задумал проверить истинные мотивы приятелей, но все идет совершенно не по плану. В дом вламываются грабители, и теперь азартные игроки должны забыть прошлые обиды и дать отпор незваным гостям.

Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс»Также в картине сыграли популярный рэпер RZA, Эльза Патаки, супруга «Тора» Криса Хемсворта, и Дэниэл МакФерсон.

Члены Киноклуба, как обычно, смогут увидеть фильм с захватывающим сюжетом раньше всех! Главное, не забыть зарегистрироваться на странице Киноклуба. Количество мест ограничено.

Напомним, что «Покерфейс» выйдет в широкий прокат 17 ноября.

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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