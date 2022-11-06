Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона

Об отношениях с Эммой Уотсон. Спойлер: начались они не очень хорошо

В главе под названием «Драмиона» Том Фелтон довольно подробно описывает свои отношения с коллегой по съемочной площадке Эммой Уотсон, отмечая, что «начались они не самым лучшим образом». Сначала Фелтон откровенно буллил девочку за то, что та задает слишком много вопросов на кастинге. Однажды девятилетняя Эмма устроила танцевальное шоу у себя в гримерке, после которого Том и его друг Джош Хердман откровенно посмеялись. В разгар производства волшебной франшизы о Гарри Поттере актер серьезно переосмыслил свое отношение к Уотсон, поскольку она выдавала по-настоящему качественную работу. Кроме того, Эмма была единственной девушкой в основном актерском касте.

«Ей была нужна дружеская, семейная и душевная обстановка, а не наши с Джошем издевки, — объяснил свои слова Фелтон, — Именно по этой причине мне очень стыдно вспоминать о нашем поведении. Сейчас я очень рад, что наша дружба устояла под натиском моей детской бесчувственности».

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

О преображении в блондина

В одной из самых забавных глав книги Том Фелтон уделяет особое внимание своим волосам. Напомним, что актеру приходилось перекрашиваться в платинового блондина перед началом производственного процесса каждой из частей «Гарри Поттера». Как выяснилось, на совершенствование знаменитых белокурых локонов Драко Малфоя у актера уходило по шесть, а то и семь раундом обесцвечивания. Иногда процесс окрашивания занимал несколько дней. По словам Тома, ему приходилось регулярно подкрашивать корни волос каждую неделю. На это уходило достаточно много краски, что в конце концов окончательно испортило структуру волос актера, но не отбило у него желания оставаться блондином.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

О невоспитанном бабуине на одном из уроков в Хогвартсе

В одной из глав Том Фелтон вспомнил о том, как снималась сцена урока трансфигурации в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Урок профессора Макгонагалл требовал присутствия на площадке некоторых видов диких животных, в том числе змей, туканов и одного «довольно невоспитанного бабуина».

По словам Фелтона, бабуин начал заниматься онанизмом прямо в разгар съемок, «откровенно пренебрегая тонкостями социального взаимодействия и этикета». Актер добавил, что бабуин явно не был воспитан и не знал о том, что подобное поведение ни в коем случае нельзя демонстрировать в окружении детей.

В конечном итоге действия бабуина испортили несколько дублей.

«Вы можете себе представить, какой хаос возникал каждый раз, когда кто-нибудь из нас, детей, видел происходящее краем глаза и кричал: «Боже мой, посмотри на этого бабуина!» — посмеялся актер.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

О штрафах за неудачные дубли

Фелтон рассказал о многочисленных штрафных санкциях, которые были введены в отношении молодых актеров во время производства первых трех фильмов из франшизы Джоан Роулинг. Инициатором штрафов выступил Крис Коламбус. Как правило, режиссер «Философского камня» и «Тайной комнаты» наказывал детей за шутки и мелкие шалости во время дублей. Таким образом, Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, отдал Коламбусу более 2500 фунтов стерлингов. Как выяснилось, впоследствии все «штрафные» деньги были отправлены кинематографистом на благотворительность.

«Каждый раз, когда кто-то из нас мешал дублю, нам давали красную карточку, — написал Фелтон. — Красная карточка означала, что мы должны были положить десять фунтов в штрафную сумку, а в конце съемок все деньги отправлялись в специализированные фонды».

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

О проблемах с законом во время съемок «Гарри Поттера»

В начале своей книги Том Фелтон довольно подробно рассказывает об инциденте, который мог навсегда разрушить его карьеру актера. Как выяснилось, в подростковом возрасте он пытался украсть DVD из магазина для взрослых. Увы, вынести диск в кармане так и не удалось — продавец остановил неудачливого грабителя и повесил его фотографию на доску позора. Фелтон убежден, что снимок, возможно, все еще находится там. К счастью, пронырливым британским журналистам не удалось сделать из произошедшего сенсацию. Несмотря на это, Том ужасно переживал, что создатели «Гарри Поттера» уволят его с роли Драко Малфоя из-за проблем с законом.

Примечательно, что криминальная история актера не ограничилась одной лишь попыткой воровства. Чуть позже полиция поймала Фелтона за хранением запрещенных веществ. Однако боссы Warner Bros. так и не узнали о произошедшем. Ситуацию умудрились замять, а сам Том открыто покаялся перед коллегами.

После завершения съемок в «Гарри Поттере» Фелтон продолжил эксперименты с психоактивными веществами, однако уже в Лос-Анджелесе. Естественно, ничем хорошим это не закончилось. В конце концов на помощь актеру пришли его девушка и менеджеры, которые и отправили его на принудительное лечение.