Волшебство оборачивается против Эми Адамс в новом трейлере «Зачарованной 2»

Студия Walt Disney представила новый трейлер «Зачарованной 2», в котором чуть более детально обрисовали сюжет фильма. До премьеры сиквела «Заячарованной» осталось менее трех недель — лента выйдет на стриминге уже 18 ноября.

В новом фильме оптимистичная принцесса Жизель (Адамс) продолжает свою счастливую супружескую жизнь с Робертом (Патрик Демпси), но постепенно брак превращается в рутину. Чтобы внести перемены, главные герои переезжают в тихий пригород, где Жизель снова начинает грезить о прошлом в Андалазии — нарисованном сказочном мире, в котором нет никаких забот и проблем. На новом месте она знакомится с коварной Мальвиной Монро (Майя Рудольф), из-за встречи с которой бывшая принцесса решает использовать старинное заклинание. После взмаха волшебной палочкой все вокруг начинает превращаться в сказку, а она сама потихоньку становится злодейкой. Очень скоро страшная метаморфоза станет необратимой, поэтому Жизель и ее близким нужно будет вернуть все на круги своя.

В ленте также снялись Джеймс Марсден, Идина Мензел, Габриелла Бальдаккино, Иветт Николь Браун, Джейма Мейс, Оскар Нуньес, Гриффин Ньюман и Алан Тьюдик. Постановкой сиквела занимался создатель мюзиклов «Лак для волос» и «Рок на века» Адам Шенкман.