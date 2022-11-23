Снимая «Целиком и полностью», режиссер Лука Гуаданьино консультировался с патологоанатомом

Один из главных реквизиторов фильма рассказал, что создал копии конечностей человека, которые действительно можно жевать.

В новом интервью для GQ члены съемочной команды нового фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» рассказали о том, как им удалось создать реалистичные сцены каннибализма на площадке.

Руководителем отдела грима Фернанда Перес сказала, что Гуаданьино стремился к высочайшему уровню достоверности, зачастую выходящему за пределы возможностей современных практических эффектов:

«С самого начала он сказал нам, что хочет видеть на экране только реалистичную анатомию. Мы связались с патологоанатомом, чтобы узнать, как на самом деле должно выглядеть поедание человека. Оказывается, съесть тело не так-то просто».

По словам руководителя отдела по созданию протезов Джейсона Хамера, самыми сложными в разработке оказались протезы, используемые в качестве полных копий жертв, либо в качестве силиконовых прослоек с искусственным жиром и тканью:

«Нам было поручено воссоздать все слои кожи, жировой слой, мышцы, сухожилия. Это не просто большой кусок силикона. Он рвется и забивается между зубами. Именно таким его хотел видеть Лука».

Результат своей работы Хамер продемонстрировал на примере сцены из фильма (ее также можно увидеть в трейлере), в которой главная героиня Марен (Тейлор Расселл) откусывает палец своей подруге:

«Лука хотел увидеть плоть, кость, разные слои, поэтому актриса использовала перчатку с протезами мизинца и безымянного пальца. Мы смастерили евротановую кость, к которой также были подключены трубки с кровью, чтобы Расселл могла откусить палец и снять кожу».

Вместе с тем Хамер отметил, что все его изобретения можно жевать, не опасаясь за свое здоровье:

«Такой же силикон используется в стоматологии, поэтому он безопасен для рта. Я бы все же не советовал никому его глотать, но пожевать и выплюнуть вполне можно».

Фильм «Целиком и полностью» вышел в мировой прокат 18 ноября.