Стивен Спилберг обрушился с критикой в адрес стриминговых сервисов

Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые сервисы. Особое негодование у обладателя «Оскара» вызвало решение руководства Warner Bros. выпустить все свои крупные релизы 2021 года на HBO Max и в кинотеатрах одновременно. В свежем интервью The New York Times режиссер сказал, что проекты нескольких его коллег были «убиты» из-за такой политики:

«Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность увеличить свою аудиторию до рекордных размеров, но в то же время убить проекты нескольких моих лучших друзей-режиссеров. Их фильмы бесцеремонно выпускались одновременно в кинотеатрах и на цифровых платформах. Им заплатили, и их фильмы внезапно появились на HBO Max. После этого индустрия сразу начала меняться».

По мнению Спилберга, после пандемии зрители перестали хотеть идти в кино:

«Думаю, взрослым зрителям легче смотреть фильмы дома, где никто не будет громко жевать попкорн. Но я действительно верю, что, как только люди попадают в кинотеатр, они начинают ощущать магию самой социальной ситуации, общего переживания с группой незнакомцев. И только от качества фильма зависит то, насколько долго продлится эта связь».

Спилберг также сказал, что недавний биографический фильм «Элвис» База Лурмана дал ему надежду на то, что в индустрии еще есть место для проектов, ориентированных на взрослую аудиторию:

«Нет никаких сомнений в том, что универсальные блокбастеры Marvel, DC, Pixar и других подобных компаний всегда найдут себе место в индустрии. Но меня лично особенно радуют успехи «Элвиса» в прокате США. Этот фильм действительно снискал популярность у взрослой аудитории. Надеюсь, что такая аудитория и дальше продолжит возвращаться в кинотеатры».

Премьера следующий фильма Спилберга «Фабельманы» состоится 23 ноября.