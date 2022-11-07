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Киноафиша Новости Создатель сериала «Андор» сообщил, когда начнутся съемки второго сезона

Создатель сериала «Андор» сообщил, когда начнутся съемки второго сезона

7 ноября 2022 13:15
Создатель сериала «Андор» сообщил, когда начнутся съемки второго сезона

Также выяснились имена режиссеров новых серий.

Первый сезон «Андора» еще не завершился, но команда сериала уже готовится к съемкам продолжения. Свежими новостями о втором сезоне многосерийного спин-оффа «Звездных войн» накануне поделился с порталом Collider создатель телепроекта Тони Гилрой.

По словам шоураннера, съемки второго сезона шпионского триллера Disney+ официально начнутся 21 ноября. Изначальный замысел, предполагающий два сезона по двенадцать эпизодов в каждом, по-прежнему актуален. Дебютный сезон посвящен первому году Кассиана Андора (Диего Луна) в качестве члена повстанческого сопротивления. Второй сезон будет разделен на четыре блока по три эпизода — в каждом из сегментов повествование будет на год приближаться к событиям, показанным в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Сценарий «Андора» Гилрой написал вместе со своим братом Дэном Гилроем, а также Бо Уиллимоном и Томом Бисселлом («Берег москитов»). Постановкой текущего сезона занимались Тоби Хэйнс («Шерлок»), Бенджамин Карон («Корона») и Сюзанна Уайт («Траст»). Над вторым сезоном будут работать режиссеры Ариел Кляйман («Шершни»), Янус Мец («Настоящий детектив») и Алонсо Руиспаласиос («Нарко: Мексика»).

Десятый эпизод «Андора» выйдеи послезавтра, а финал состоится 23 ноября. Второй должен выйти на стриминге осенью 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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