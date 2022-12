«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале

О чем сериал?

«Уэнсдэй» — это новый мистический сериал-детектив от Netflix, пронизанный сверхъестественными тайнами знаменитой готической семейки Аддамс. Сюжет построен вокруг дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, 15-летней Уэнсдэй, которую родители отправляют в закрытый интернат – академию «Невермор». В прошлых школах ей не везло, а в из последней ее исключили после попытки убийства учеников, которые издевались над ее братом. Теперь юной Аддамс предстоит освоить экстрасенсорные способности, остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну, которую скрывают ее родители.

Первый сезон разделен на 8 эпизодов, 4 из которых снял король готики и черного юмора — Тим Бертон.

Тим Бертон и Дженна Ортега на премьере сериала в Лос-Анджелесе

Актеры и персонажи

В лучших традициях Netflix, актерский каст в очередной раз разнообразен и инклюзивен. Для шоу это большой плюс, все выглядит достаточно гармонично. До выхода первого трейлера вокруг сериала ходило множество слухов, поговаривали даже, что сам Джонни Депп должен был принять участие в съемках. К сожалению, легендарного возвращения так и не произошло, но актерский состав и без того вышел бомбическим.

Дженна Ортега в роли Уэнсдэй Аддамс

Главную героиню сыграла 20-летняя латиноамериканская актриса Дженна Ортега, которая уже закрепила за собой образ этакой «принцессы современного хоррора». Дженна участвовала в последнем «Крике», канадском проекте «X», а еще в «Студии 666». Опыт работы с Netflix для актрисы тоже не первый — вы уже могли видеть ее в нашумевшем шоу «Ты».

Уэнсдэй — суровая, невозмутимая, склонная к убийствам дочь Аддамсов. Она закрытая, консервативная и, кроме того, очень одаренная девушка. Она — характерный бертоновский аутсайдер, главный изгой среди всех изгоев. У нее совершенно нетипичные подростковые интересы: главная героиня играет на виолончели, пишет свой собственный роман, учится контролировать свои экстрасенсорные способности и не признает современные технологии. Что интересно — впервые за всю историю Аддамсов, акцент с родителей смещается, и мы впервые так долго остаемся с их дочерью один на один. На протяжении всего шоу младшая Аддамс развивается и немного очеловечивается, ей удается завести друзей и даже начать интересоваться мальчиками.

Тест: кто ты из семейки Аддамс?

Уэнсдэй

Эмма Майерс в роли Энид Синклер

Энид — полная противоположность главной героини. Она веселая, дружелюбная, яркая и шумная соседка. Девочки вынуждены делить одну комнату и изначально это кажется полным кошмаром, но к концу сезона они привыкают друг к другу и даже становятся настоящими подругами.

Энид сыграла начинающая актриса Эмма Маерс, которая до этого появлялась в триллере «Девушка в подвале» и сериале «Пекарь и красавица».

Уэнсдэй

Перси Хайнс Уайт в роли Ксавье Торпа

Ксавье — еще один ученик академии, молчаливый художник, способный оживлять свои рисунки. Он таинственный и меланхоличный сын знаменитого экстрасенса Винсента Торпа, которого знает каждый второй. Из-за своего влиятельного отца Ксавье ощущает постоянное давление и считает себя обделенным родительским вниманием. Кроме того, он влюблен в Уэнсдэй, но пока не понятно, взаимны ли его чувства.

Торпа играет молодой актер Перси Хайнс Уайт, который ранее был замечен в фильмах «Большая афера», «Ночь в музее: Секрет гробницы» и в сериалах «Между» и «Одаренные».

Уэнсдэй

Хантер Дуэн в роли Тайлер Галпин

Тайлер — сын местного шерифа Галпина в городке Джерико. На первый взгляд, младший Галпин — совершенно обычный персонаж-подросток. Он работает в небольшой кофейне, ходит к психотерапевту, при любом удобном случае флиртует с Уэнсдэй и вечно спорит с отцом. Только в финале шоу герой раскрывается и зрители узнают, что Тайлер не так прост, как кажется.

Героя играет обаятельный американский актер Хантер Духан, ранее известный по роли подростка Уоррена в «По правде говоря» и Адама Дезиато в «Ваша честь».

Уэнсдэй

Гвендолин Кристи в роли Лариcсы Уимс

Холодная и элегантная директриса Академии Невермор, бывшая соседка по комнате Мортиши Аддамс. Весьма неоднозначный персонаж, от которого ты все время ждешь подвоха, но по факту все ее действия справедливы, расчетливы и выполнены исключительно в интересах школы.

Образ строгой управленки воплотила на экране Гвендолин Кристи, до этого игравшая в «Игре престолов», недавнем «Песочном человеке» и даже «Звездных войнах».

Уэнсдэй

Кристина Риччи в роли Мэрилин Торнхилл

Глава общежития в Офелия-холле, преподаватель ботаники и хищных растений, первый и единственный «нормальный» член академии, не обладающий сверхспособностями изгоев (в сериале: «нормис»). Мисс Торнхилл тот тип преподавателей, с которым всегда хочется дружить. Она производит впечатление такой приятной и «свойской» дамы, но это лишь опять же на первый взгляд.

Торнхилл играет неповторимая Кристина Риччи, сыгравшая классическую Уэнсдэй в культовых фильмах 90-х «Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс». Также Риччи снималась в «Пенелопе», оригинальном «Каспере», «Сонной лощине» и последней «Матрице».

Уэнсдэй

Джейми МакШейн в роли Донавона Галпина

Лицо правосудия, отец Тайлера и «этакий волк-одиночка» местного разлива. Закрытый и зацикленный на работе человек, пытающийся расследовать загадочные убийства в Джерико.

Джейми МакШейн, сыгравший Донавана, известен своими ролями в фильмах «Исчезнувшая», «Злейший человек в Техассе», а также в сериалах «Сыны анархии», «Касл» и «Во все тяжкие» .

Уэнсдэй

Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман в роли Мортиши и Гомеса Аддамсов

Готические супруги и родители Уэнсдэй и Пагсли. Оба героя также учились в Неверморе, где впервые встретились и впоследствии страстно влюбились.

Обладательница премии «Оскар» Кэтрин Зета-Джонс известна своими ролями в фильмах «Чикаго», «Маска Зорро», и «Траффик», а Луис Гусман снимался в «Ночи в стиле буги» , «Любви, сбивающей с ног» и « Нарко».

Уэнсдэй

Виктор Доробанту в роли Вещи

Один и самых интересных персонажей сериала. Отрезанная самостоятельная рука, обладающая разумом. Ее история происхождения точно неизвестна, это один из секретов семьи Аддамс. Вещь — преданный и уточненный друг Уэнсдэй, который помогает ей в Неверморе.

«Уэнсдэй» — первая актерская роль Виктора Доробанту, до этого он выступал как фокусник и иллюзионист.

Уэнсдэй

Фред Армисен в роли дяди Фестера

Дядя-преступник Уэнсдэй, который появляется в конце сезона. Он скрывается от полиции и решает «залечь на дно» в стенах академии.

Фостера играет Фред Армисен, известный широкой публике по шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также по ролями в сериалах «Большой рот» и «Портландия».

Уэнсдэй

Рики Линдхоум в роли доктора Валери Кинботт

Врач-психиатр из Джерико, к которой обязана ходить Уэнсдэй Аддамс.

Актриса, сыгравшая Валери, Рики Линдхоум появлялась в фильмах «Достать ножи» , «Много шума из ничего» и «Подмена».

Уэнсдэй

Саундтрек

Музыку к сериалу написал композитор Дэнни Эльфман, ранее приложивший руку к другим работам Тима Бертона («Бэтмен», «Эдвард Руки-ножницы», «Труп невесты» и «Алиса в Стране чудес»). Об этом создатели шоу сообщили еще в декабре 2021 года. Позднее к нему присоединился Крис Бэкон в качестве соавтора. Плей-лист с саундтреками был выпущен лейблом Lakeshore Records 23 ноября 2022 года. Он включает в себя подборку оригинальной музыки, написанную Эльфманом и Бэконом, а также несколько поп-песен, в том числе «Paint It Black» группы The Rolling Stones, The Cramps Goo Goo Muck, «Nothing Else Matters» группы Metallica и даже «Physical» Дуа Липы.

Дэнни Эльфман

Монстр

За монстром жестоко убивающим учеников и туристов в сериале стоят, как минимум, два человека (и оба шокируют). На протяжении всего сезона Уэнсдэй занимается собственным расследованием и сначала ее подозрение падает на влюбленного в нее Ксавье. Все улики на лицо — Ксавье тайно посещает старый школьный сарай, в котором изображает монстра на своих холстах. Уэнсдей активно настаивает на его аресте, и в итоге, полиция забирает Ксавье. Но на самом деле, молодой художник тут совсем не при чем — монстр просто навязчиво преследует его во снах, пытаясь сбить со следа.

Спустя несколько сюжетных поворотов выясняется , что настоящий монстр — это Хайд, древнее мутирующее существо, получеловек, полумонстр, живущий в теле еще одного поклонника Уэнсдэй — Тайлера. Хайд — жестокий и кровожадный монстр, которым управляет еще один человек: та самая дружелюбная преподавательница миссис Торнхилл.

Если честно, сам Хайд больше похож на что-то среднее между анимацией из мультфильмов Бертона и карикатурой из старого комикса, чем на монстра. Выбор стиля рисовки показался весьма странным, но в то же время необычным и даже больше неожиданным.

Уэнсдэй

Возрастные ограничения и реакция аудитории

Сериал выпустили под плашкой 16+, однако неприглядных сцен ему не занимать. Убийства, отрезанные конечности, сцены жестокости и кровь. В целом, все выглядит складно и под стать общей тематики. Сериал полон мистики и неожиданных твистов, но, спасибо создателям, в этот раз обошлись без бессмысленных скримеров.

Критики приняли «Уэнсдэй» весьма спокойно. Кто-то указал на то, что это очередной сериал от Netflix с с громким именем режиссера, от стиля которого в итоге ничего не осталось, а кто-то похвалил сюжет и назвал шоу достойной заменой «Сабрины» или «Ривердэйлу».

Широкой аудитории сериал понравился, многие пророчат ему дикий успех у молодежи. А знаменитая сцена с импровизированным танцем от Дженны Ортеги стала абсолютным хитом в социальных сетях.

Уэнсдэй

Что уже известно о втором сезоне

В недавнем интервью сценарист и шоу-раннер Альфред Гоф намекнул на возможное продолжение:

«Майлз Миллар (шоу-раннер проекта) и я обсуждаем это между собой. В мире Аддамсов определенно есть что исследовать».

Далее Альфред сказал, что, как и в первом сезоне, планирует показать остальную часть семьи Аддамс в некоторых эпизодах, при этом основное внимание будет уделяться самой Уэнсдэй.