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Киноафиша Новости Рэйф Файнс готов вернуться к роли Волан-де-Морта в новых фильмах о Гарри Поттере

Рэйф Файнс готов вернуться к роли Волан-де-Морта в новых фильмах о Гарри Поттере

16 ноября 2022 10:27
Рэйф Файнс готов вернуться к роли Волан-де-Морта в новых фильмах о Гарри Поттере

Актер заявил, что «без сомнений согласится» вновь сыграть знаменитого злодея.

Рэйф Файнс, сыгравший злодея Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, заявил, что готов вновь исполнить свою знаковую роль. Актер выразил заинтересованность в возвращении во франшизу после недавних слов главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава о том, что студия может начать разработку новых проектов по вселенной Дж. К. Роулинг.

Во время недавнего нью-йоркского специального показа нового фильма Файнса «Меню» журналисты Variety спросили его о том, готов ли он вернуться к своему злодейскому образу, если Warner Bros. или сама Роулинг пригласят его присоединиться к будущим проектам по «Гарри Поттеру», на что тот ответил:

«Конечно, без сомнений соглашусь».

Файнс впервые появился в роли Волан-де-Морта в четвертом фильме франшизы, «Гарри Поттер и Кубок огня» 2005 года, и позже вернулся к ней еще в трех картинах — «Ордене Феникса» и двух частях «Даров Смерти».

Ранее актер выступил в защиту Роулинг, которая подверглась серьезной критике и травле из-за своей антитрансгендерной позиции. В прошлом месяце в интервью The New York Times он сказал:

«Дж. К. Роулинг написала замечательные книги о правах и возможностях, о детях, которые пытаются понять, как стать лучше, сильнее, как стать настоящими нравственными людьми. Оскорбления в ее адрес отвратительны. Конечно, я могу понять точку зрения людей, которые не согласны с ее позицией. Но она — не какой-то там ультраправый фашист. Она — женщина, которая хочет иметь возможность чувствовать, что она женщина. И я понимаю и ее точку зрения тоже».

Премьера нового фильма Файнса «Меню» состоится уже послезавтра, 18 ноября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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