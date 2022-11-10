Премьера якутского фильма «Наша зима» пройдет в нескольких городах

Объявлены даты и места проведения премьерных показов семейной драмы «Наша зима», новой работы знаменитого якутского режиссера Степана Бурнашева.

Согласно опубликованному расписанию, зрители смогут попасть на эксклюзивные показы в следящих городах:

Москва — 16 ноября (кинотеатр «Октябрь») и 21 ноября (кинотеатр «Пионер»);

Санкт-Петербург — 17 ноября (кинотеатр «Варшавский экспресс») и 18 ноября (киностудия «Лендок»);

Новосибирск — 19 ноября (кинотеатр «Победа»);

Екатеринбург — 20 ноября (Ельцин-центр).

Кроме того, на первом московском показе 16 ноября состоится открытая дискуссия с создателями фильма, участие в которой примет сам Бурнашев и другие члены съемочной группы. Ее модераторами выступят кинокритик Егор Москвитин и главный редактор интернет-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.

Главные роли в «Нашей зиме» исполнили Ирина Михайлова («Ыт»), Илья Яковлев («Дикая») и Зоя Багынанова («Нет бога, кроме меня»). По сюжету, семейная пара решает развестись после десяти лет совместной жизни. Расторжение брака и раздел имущества между бывшими мужем (Яковлев) и женой (Михайлова) проходит без споров, ведь каждый из них думает, что они выбрали единственный оставшийся у них вариант выхода из ситуации. Обоим кажется, что конец брака даст им толчок, который направит их к новой лучшей жизни и реализации давно забытых мечтаний, но только после развода они понимают, что их настоящая проблема была вовсе не супружестве.

Бурнашев — признанный якутский автор, который за свою карьеру успел снять уже 12 картин. Многие зрители могут знать его по фильмам «Первая любовь», «Республика Z» и «Черный снег». Работы режиссера ни раз становились призерами престижных отечественных и зарубежных фестивалей, таких как «Окно в Европу», Варшавский международный кинофестиваль и Лос-Анджелесский синефест.