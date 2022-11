Райан Мерфи хотел, чтобы в «Хоре» роль Уилла Шустера исполнил Джастин Тимберлейк

Создатель популярной музыкальной драмы «Хор» Райан Мерфи изначально хотел, чтобы роль Уильяма Шустера исполнил Джастин Тимберлейк. Об этом шоураннер рассказал в эфире подкаста That’s What You REALLY Missed, который ведут Кевин МакХэйл и Дженна Ушковиц, сыгравшие в сериале Арти Абрамса и Тину Коэн-Чанг соответственно.

По сюжету, учитель испанского языка Шустер решает возродить школьный хор, некогда являвшийся главной гордостью учебного заведения, а ныне превратившийся в пристанище для неудачников и аутсайдеров. Шустера в итоговой версии сериала сыграл Мэттью Моррисон, который в 2010 году даже был удостоен номинации на премию «Эмми». Однако, по словам Мерфи, Моррисон не был его первым выбором на это роль:

«Пилотная версия проекта была написана под Джастина Тимберлейка, он должен был сыграть мистера Шустера».

Мерфи также рассказал, что его соавтор Ян Бреннан хотел, чтобы Шустер был более мрачным персонажем:

«Изначально Шустер должен был быть наркоманом. Ранняя версия в целом была более мрачной, это было что-то похожее на «Выскочку», но с возрастным рейтингом NC-17 и со странным главным героем. Мне очень нравилась идея снять сериал о детях в старшей школе. В таких проектах у зрителя создается впечатление, что все актеры находятся на съемочной площадке первый раз в жизни, это придает шоу особую энергию».

Речь идет о черной комедии «Выскочка» 1999 года с Мэттью Бродериком и Риз Уизерспун, в котором изображена жестокая борьба нахальной школьницы и ее учителя.

Также Мерфи признался, что никогда раньше подробно не рассказывал об истории создания «Хора». Он сказал, что на написание пилотной серии ушло шесть месяцев, и когда он представил ее президенту Fox Кевину Рейли, тот сказал, что в сериале нет смысла. Именно тогда Мерфи добавил в сюжет Сью Сильвестр, которую сыграла Джейн Линч.