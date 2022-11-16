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Киноафиша Новости Зоя Бербер конфликтует с Романом Курцыным в трейлере комедии «Тайный Санта»

Зоя Бербер конфликтует с Романом Курцыным в трейлере комедии «Тайный Санта»

16 ноября 2022 17:01
Зоя Бербер конфликтует с Романом Курцыным в трейлере комедии «Тайный Санта»

Фильм о девушке, которая по ошибке отправляется в новогодний отпуск с ненавистным начальником.

В сети появился трейлер российской новогодней романтической комедии «Тайный Санта». Главные роли в фильме исполнили Зоя Бербер («Душегубы»), Роман Курцын («Жажда»), Борис Дергачев («Аритмия») и Снежана Самохина («Полицейский с YouTube»).

В центре сюжета — юристка Светлана Соколова (Бербер). Уже много лет она работает в компании Максима (Курцын), которого на дух не переносит. Максим тоже не в восторге от своей сотрудницы и уже давно хочет избавиться от нее, но понимает, что найти замену будет не так уж просто. Однажды в преддверии новогодних праздников героиня решает открыть новую главу в своей личной жизни и через «Тайного Санту» передать приглашение на совместную поездку на базу отдыха своему коллеге Стасу (Дергачев), который ей очень нравится, но все никак не решается сделать первый шаг. Однако по ошибке приглашение попадает к Максиму, который с радостью его принимает. Даже узнав правду, начальник Светланы намерен воспользоваться ситуацией и как следует отдохнуть. Но отчаянная девушка уже готовит для него план мести.

Режиссером фильма выступил Александр Бабаев, ранее работавший над картинами «Ряд 19» и «Нерожденные». Ое же написал сценарий фильма в соавторстве с Василием Ровенским («Самый Новый год!») и Ольгой Клемешевой.

«Тайный Санта» выйдет в широкий российский прокат 8 декабря 2022.

Фото: «Наше Кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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