Третий сезон «Большой маленькой лжи» не состоится из-за смерти режиссера Жан-Марка Валле

Зои Кравиц, исполнившая одну из главных ролей в популярном драматическом сериале «Большая маленькая ложь», подтвердила, что третий сезон сериала все же не увидит свет из-за смерти режиссера шоу Жан-Марка Валле. В новом видеоинтервью для журнала GQ актрису спросили о возможности возвращения проекта на экраны, на что она ответила:

«Я не думаю, что это произойдет. Мы много говорили о создании третьего сезона. К сожалению, Жан-Марк Валле, наш невероятный режиссер, скончался в прошлом году. Это душераздирающе. Я не могу представить сериал без него. Он действительно был его вдохновителем. К сожалению, все сложилось именно так».

При этом ранее другая звезда сериала, Лора Дерн, выражала надежду на то, что шоу все же получит продолжение:

«Мы все очень хотим сделать третий сезон, мы как семья, нам в этом плане очень повезло. Будем надеяться, что все получится. Давайте продолжим просить продолжения, может быть однажды наше желание станет реальностью».

Валле снял все семь эпизодов первого сезона «Большой маленькой лжи» и продолжил поддерживать творческую команду сериала после того, как режиссерское кресло второго сезона заняла Андреа Арнольд. Кроме этого проекта, Валле снял такие известные фильмы, как «Далласский клуб покупателей», «Дикая» и «Молодая Виктория».

Валле умер в декабре 2021 года от сердечного приступа в своей хижине неподалеку от родного города Квебек в Канаде. Ему было всего 58 лет.