Лора Дерн уговорила Дэвида Линча сыграть в фильме «Фабельманы»

Тони Кушнер, сценарист фильма «Фабельманы», рассказал о том, как команде удалось убедить легендарного Дэвида Линча сняться в новой картине Стивена Спилберга.

В «Фабельманах» Линч исполнил роль знаменитого автора классических вестернов Джона Форда. Однако даже члены съемочной группы были удивлена тому, что Линч согласился на съемки. В новом интервью The Film Stage Кушнер рассказал необычную историю, стоящую за этим кастингом:

«Мы со Стивеном часто спрашиваем друг друга, когда приступаем к кастингу: «Кто сыграет этого персонажа?» Иногда мы вроде как даже знаем подходящего кандидата, но еще ни разу за все четыре фильма, которые мы сняли вместе, это не было четко определено. В случае с Фордом мы тоже сказали, что найдем кого-нибудь. И мы начали просматривать множество действительно замечательных актеров, которые были похожи на него, но большинство их них были слишком молоды. Никто не цеплял нас».

Все изменилось, когда Марк Харрис, предложил попробовать пригласить Линча:

«Мы просто ходили по кругу и размышляли. У меня был на примете один кандидат на роль Форда, который мне очень нравился. Но Харрис вдруг подошел к своему кабинету со словами: «Дайте мне пару секунд». Затем он вернулся к нам и сказал: «У меня есть отличная идея. Мы никогда не сможем ее реализовать, потому что он ни за что не согласится, но Форда должен сыграть Дэвид Линч».

И Кушнер, и Спилберг не думали, что смогут добиться согласия от Линча. К счастью, они нашли человека, который убедил режиссера сняться в фильме:

«Я был в восторге от идеи и позвонил Стивену. Стивен сказал: «Боже мой… но он никогда на это не согласится». А потом он подумал про давнюю подругу Линча, Лору Дерн. Он позвонил ей, а она связалась с Дэвидом. И все получилось».

Кушнер назвал день съемок сцены с Линчем одним из своих любимейших на съемочной площадке.

«Фабельманы» выйдет в мировой прокат 23 ноября.