Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас?

Зима традиционно считается идеальным временем для просмотра любимых фильмов детства. Для многих франшиза о Гарри Поттере стала не только спасением от всех невзгод реального мира, но и стимулом двигаться в направлении к лучшему будущему. Ведь счастье, как говорил Дамблдор, можно найти даже в самые темные времена.

Для всех бывших и будущих «поттероманов» составили уникальный тест, который позволит вам решить, с какой части франшизы лучше всего начать новый волшебный марафон «Гарри Поттера».