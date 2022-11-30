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Киноафиша Новости Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас?

Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас?

30 ноября 2022 18:00
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас?

«Философский камень» или «Дары смерти» — какой фильм идеально сочетается с твоим настроением? 

 

Зима традиционно считается идеальным временем для просмотра любимых фильмов детства. Для многих франшиза о Гарри Поттере стала не только спасением от всех невзгод реального мира, но и стимулом двигаться в направлении к лучшему будущему. Ведь счастье, как говорил Дамблдор, можно найти даже в самые темные времена.

Для всех бывших и будущих «поттероманов» составили уникальный тест, который позволит вам решить, с какой части франшизы лучше всего начать новый волшебный марафон «Гарри Поттера».

Olya Smolina
Olya Smolina
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