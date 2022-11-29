В России третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет на Okko и «Кинопоиске»

Третий сезон сериала датского сериала «Королевство» легендарного режиссера Ларса фон Триера выйдет в России в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск». Об этом сообщили представители площадок в своем новом пресс-релизе.

Новый сезон под названием «Королевство: Исход» станет доступны российским зрителям в декабре этого года. Кроме того, в пресс-релизе также было подчеркнуто, что в том же месяце на Okko и «Кинопоиске» также выйдут первые два сезона «Королевства».

Премьера первого сезона сериала состоялась еще в 1994 году. Главные роли в нем исполнили Серен Пильмарк («Мерцающие огни»), Гита Нербю («Ключ, дом. зеркало»), Бригитте Рааберг («Я прибегу») и другие. Шоу посвящено сотрудникам и пациентам «Королевского госпиталя» Копенгагена, бастиона науки и рационального мышления, куда постепенно начинают просачиваться потусторонние силы. Второй сезон шоу вышел в 1997 году, однако вскоре оно было закрыто, а его сюжет, по сути, оказался оборван. Теперь же Триер наконец смог снять третью часть «Королевства» и дать своему авторскому проекту достойный финал.

Кроме «Королевства», Триер также известен по фильмам «Догвилль» с Николь Кидман, «Танцующая в темноте» с Бьорк и «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном. Режиссер ни раз становился номинантом и лауреатом престижнейших мировых кинопремий, таких как «Золотая пальмовая ветвь», «Гойя» и приза Европейской киноакадемии.