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Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер турецкого ромкома «Частные уроки»

Netflix выпустил трейлер турецкого ромкома «Частные уроки»

29 ноября 2022 13:11
Netflix выпустил трейлер турецкого ромкома «Частные уроки»

Фильм о чудо-коуче, пытающемся помочь девушке завоевать любовь парня.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер турецкой романтической комедии «Частные уроки». Главные роли в фильме сыграли Бенсу Сорал («Стеклянные потолки»), Хелин Кандемир («Дом, в котором ты родился — твоя судьба») и Халит Озгюр Сари («Под прикрытием»).

Картина посвящена коучу Азре (Сорал), которая способна довести человека до успеха в любой интересующей его сфере жизни. Клиенту лишь надо выбирать для нее нужную им роль, от учителя рисования до консультанта, после чего она в кратчайшие сроки умело поможет им достичь всех поставленных целей. Однажды о чудо-наставнике случайно узнает молодая неуверенная в себе девушка (Кандемир). Она тут же обращается к Азре с просьбой помочь ей завоевать сердце парня Утку, к которому она питает безответные чувства. С неохотой героиня решается взяться за работу, и вскоре ее клиентка начинает достигать первых успехов. Пока Азра работает над заказом, она понимает, что и сама оказалась влюблена.

Режиссером картины выступил Кыванч Баруоню, ранее работавший над фильмом «АРИФ 216» и дилогией «Говори как твой муж». Сценарий проекта написали Мурат Дишли («Любовная игра») и Ясемин Эртуран.

Премьера «Частных уроков» состоится на Netflix 16 декабря этого года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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