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Киноафиша Новости Создатели «Винни Пуха: Кровь и мед» готовят хоррор-версию «Бемби»

Создатели «Винни Пуха: Кровь и мед» готовят хоррор-версию «Бемби»

28 ноября 2022 16:14
Создатели «Винни Пуха: Кровь и мед» готовят хоррор-версию «Бемби»

Новый олененок будет вдохновлен чудовищем из фильма ужасов «Ритуал».

Создатель пока не вышедшего, но уже получившего от СМИ огромную дозу внимания слэшера «Винни Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд готовится переосмыслить в еще одну всемирно известную сказку. Следующим витком условной киновселенной постановщика станет хоррор-версия истории об олененке Бемби.

Фрейк-Уотерфилд выступит в качестве исполнительного продюсера проекта, а режиссурой займется другой специалист по фильмам категории «B» Скотт Джеффри («Вебкам-модели», «Тролль-людоед»).

Подробности сюжета пока умалчиваются, но в комментарии для портала Dread Central Фрейк-Уотерфилд пообещал нечто максимально жестокое и сумасшедшее. В визуальном плане он вдохновляется рогатым монстром из мрачного мистического триллера «Ритуал»:

«Фильм будет невероятно мрачным пересказом истории, которую мы все прекрасно знаем и любим. Я вдохновляюсь дизайном монстра, показанным в хорроре Netflix «Ритуа» — Бемби станет злобной машиной для убийств, таящейся где-то в глуши. Приготовьтесь к бешенному Бемби!».

Предстоящий хоррор получил название «Бэмби: Расплата». Съемки начнутся в январе следующего года. Параллельно Фрейк-Уотерфилд занимается еще одним фильмом ужасов на основе известной детской сказки — «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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