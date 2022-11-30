Пол Томас Андерсон приступит к съемкам своего нового фильма летом 2023 года

По информации портала Collider, Пол Томас Андерсон уже приступил к предпроизводству своего следующего полнометражного фильма. Слухи о том, что режиссер начал работу над очередной картиной, появлялись в сети еще в преддверии выхода его прошлогодней ленты «Лакричная пицца», но теперь журналисты смогли найти им косвенное подтверждение.

Репортеры Collider обратили внимание на кастинговый сайт Actors Access. Согласно опубликованной на нем информации, в настоящее время проводится кастинг для предстоящего проекта под рабочим названием Untitled CK/PTA Studio Feature Film («Безымянный полнометражный фильм CK/PTA Studio»). Инициалы CK отсылают к директору по кастингу Кассандре Кулукундис (Cassandra Kulukundis), с которой Андерсон работает еще со времен «Ночей в стиле буги» (1997). Инициалы PTA же, несомненно, отсылают к имени самого режиссера (Paul Thomas Anderson).

Объявление на Actors Access содержит мало деталей о проекте. Например, в нем сказано, что команда ищет 15-16-летнюю девушку смешанного этнического происхождения, которая должна обладать «спортивным телосложением и владеть боевыми искусствами». Из объявления также следует, что съемочная группа рассчитывает начать съемки летом 2023 года в Лос-Анджелесе, родном городе Андерсона.

Предполагается, что этот проект может быть тем самым фильмом о джазе 1940-х годов, о планах создания которого Андерсон не раз рассказывал во время пресс-туров «Призрачной нити» и «Лакричной пиццы». По словам режиссера, действие этой картины как раз должно развернуться в Лос-Анджелесе. Он также говорил, что предполагаемая лента будет повествовать о районе Маленький Гарлем и отеле Dunbar в Южном Централе, ставшем центром притяжения для афроамериканских художников и музыкантов.

Кроме того, актриса Тиффани Хэддиш («Вечерняя школа», «Холодный расчет») ранее в интервью изданию Vulture сказала, что она обсуждала этот проект с Андерсоном и что они «вероятно, будут работать над ним вместе». Позже в другом интервью для IndieWire она добавила:

«Вы знаете фильм «Гарлемские ночи»? Я подумала: xто, если бы мы сделали «Южно-центральные ночи» о том, каким этот район был раньше? О том, как Лос-Анджелес был тем местом, куда можно было прийти и просто быть свободным, при этом продолжая жить в условиях сегрегации».

Хэддиш имела в виду фильм «Гарлемские ночи» 1989 года с Эдди Мерфи в главной роли.