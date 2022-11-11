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Киноафиша Новости В «Крике 6» будут отсылки к Сидни Прескотт: «По ней скучают, ее не хватает»

В «Крике 6» будут отсылки к Сидни Прескотт: «По ней скучают, ее не хватает»

11 ноября 2022 13:37
В «Крике 6» будут отсылки к Сидни Прескотт: «По ней скучают, ее не хватает»

Ранее Нив Кэмпбелл отказалась вновь исполнять свою культовую роль из-за низкой зарплаты.

Несмотря на то, что Нив Кэмпбелл не появится в «Крике 6», создатели фильма, понимая значимость актрисы для франшизы, добавили в картину много упоминаний ее героини Сидни Прескотт. Об этом в интервью Entertainment Tonight рассказала Дженна Ортега, сыгравшая одну из главных ролей в недавнем перезапуске «Крика» и предстоящей шестой части:

«Следующий фильм будет так наполнен событиями, настолько насыщен действием и кровью, что, мне кажется, вы полностью погрузитесь в сюжет, забыв обо всем остальном. Но очевидно, что в фильме также будет много отсылок к Сидни. На мой взгляд, это правильно, потому что вся команда чувствует естественное уважение по отношению к ней и хочет для нее только лучшего. По ней скучают, ее не хватает».

6 июня Кэмпбелл объявила, что не вернется к своей роли в шестом «Крике». Актриса объяснила свое решение тем, что зарплата, которую продюсеры картины предлагали ей за роль, попросту не соответствовала труду, вложенному ею в развитие этой франшизы. Позже Кэмпбелл сказала журналистам People, что, по ее мнению, предложение не было бы таким плохим, если бы она была мужчиной:

«Я не чувствовала, что сумма, которую мне предлагали, отражала тот труд, который я вкладывала в эти фильмы на протяжении 25 лет. Как женщина, работающая в киноиндустрии, я считаю, что нам важно бороться за то, чтобы нас ценили. Я не верю, что мужчине, который точно так же снялся бы в пяти частях огромной прибыльной франшизы, сделали бы такое предложение».

В то же время другая постоянная звезда «Крика», Кортни Кокс, все же вернется к своей роли в шестом фильме. Его премьера запланирована на 31 марта 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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