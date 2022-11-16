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Киноафиша Новости Disney готовит третью часть «Дневников принцессы»

Disney готовит третью часть «Дневников принцессы»

16 ноября 2022 11:26
Disney готовит третью часть «Дневников принцессы»

Ранее Энн Хэтэуэй проявляла интерес к триквелу.

Семейная дилогия начала нулевых «Дневники принцессы» расширится до трилогии. По сведениям The Hollywood Reporter, третья часть уже находится в разработке студии Disney. На должность сценариста утверждена Адрита Мукерджи («Джек Ричер», «Эндшпиль», «Супергерл»).

Проект позиционируется именно как триквел, а не перезапуск, как это зачастую бывает, однако участие в новом фильме главной звезды серии Энн Хэтэуэй пока не подтверждено. Сама актриса не так давно публично выражала заинтересованность в «Дневниках принцессы 3», особенно если в нем будет участвовать ее экранная бабушка в исполнении Джули Эндрюс:

«Для меня это больше, чем развлечение, поэтому я бы очень хотела новое кино, особенно если бы получилось привлечь Джули Эндрюс. Думаю, с таким раскладом у нас бы все сработало».

Разговоры о новой ленте про Мию Термополис ходят уже очень давно, но это самая крупная попытка возродить франшизу. Пару лет назад даже циркулировали слухи о запуске стримингового спин-оффа про сводную сестру ведущей героини, но дальше слов дело не продвинулось.

Оригинальные ленты, снятые уже покойным Гэрри Маршаллом, стали коммерческими хитами. Фильм 2001 года «Как стать принцессой» заработал в мировом прокате $165 млн, а вышедший спустя три года сиквел «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» — $134 млн.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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