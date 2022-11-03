Обри Плаза получила роль в сериале Marvel «Агата: Ковен хаоса»

В актерском составе грядущего мини-сериала Disney+ «Агата: Ковен хаоса» произошло заметное пополнение. Согласно Variety, к утвержденной на главную роль Кэтрин Хан накануне присоединилась Обри Плаза. Для звезды это будет уже второй проект по комиксам Marvel после не входящего в основной канон MCU трехсезонного шоу FX «Легион».

Кого именно сыграет Плаза, пока неизвестно, но это точно будет отрицательная героиня. Также к актерскому составу «Агаты» недавно присоединились Джо Лок («Трепет сердца») в неизвестной роли и Эмма Колфилд, воплотившая в «Ванде/Вижне» главу женского клуба Дотти.

Сюжет нового шоу Marvel Studios держится в строжайшем секрете, но по жанру это будет черная комедия с элементами мистики. История чародейки Агаты Харкнесс (Хан) в киновселенной остановилась в городке Вествью, где она после своих коварных деяний попала под чары забвения Алой ведьмы (Элизабет Олсен).

Главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает шоураннер «Ванды/Вижна» и соавтор «Черной Вдовы» Жаклин Шеффер. Параллельно она сейчас разрабатывает многосерийный спин-офф «Квест Вижна» во главе с Полом Беттани.

Съемки «Агаты» стартуют в Атланте в конце этого месяца или же в первых числах декабря (по неподтвержденным данным — 5-го числа). Релиз сериала на стриминге состоится в конце 2023-го или в начале 2024 года.