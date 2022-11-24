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Киноафиша Новости Режиссер Чад Стахелски назвал три любопытных источника, к которым восходит «Джон Уик 4»

Режиссер Чад Стахелски назвал три любопытных источника, к которым восходит «Джон Уик 4»

24 ноября 2022 14:32
Режиссер Чад Стахелски назвал три любопытных источника, к которым восходит «Джон Уик 4»

Предстоящий фильм вобрал в себя элементы культового итальянского вестерна и легендарного японского боевика.

Чад Стахелски, автор и режиссер франшизы «Джон Уик», рассказал о нескольких произведениях, которыми он вдохновлялся при создании грядущей четвертой части.

В интервью Empire Стахелски сказал, что для того, чтобы получить правильное представление о четвертом «Джоне Уике», нужно просто совместить в воображении три любопытных источника:

«Если вы возьмете «Хорошего, плохого, злого», скрестите его с «Затойчи» и греческими мифами, вы, вероятно, получите что-то близкое к этому фильму. И кто еще во всем мире способен сказать вам такое? Теперь вы понимаете, почему мне нравится работать над «Джоном Уиком».

Стахелски имеет в виду вестерн «Хороший, плохой, злой» 1966 года режиссера Серджио Леоне с Клинтом Иствудом, Ли Ван Клифом, Илаем Уоллаком в главных ролях. Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в США и повествует о трех преступниках, отправившихся на поиски золота Конфедерации в Нью-Мексико.

Стахеолски также упомянул серию японских боевиков «Затойчи». Эта кинофраншиза основана на серии романов писателя Кана Симодзивы. Затойчи — слепой мастер-мечник, также известный как «Слепой фехтовальщик». Первая часть вышла на экраны еще в 1962 году. С тех пор культовый персонаж стал главным героем двух десятков фильмов и 100 эпизодов различных сериалов.

Добавление к смеси этих двух совершенно разных произведений греческой мифологии действительно представляет «Джона Уика» как абсолютно уникальный фильм. Его премьера состоится 24 марта 2023 года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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