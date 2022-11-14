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Киноафиша Новости Морган Фриман рассказывает о становлении мироздания в трейлере сериала «История Вселенной»

Морган Фриман рассказывает о становлении мироздания в трейлере сериала «История Вселенной»

14 ноября 2022 11:04
Морган Фриман рассказывает о становлении мироздания в трейлере сериала «История Вселенной»

Шоу станет лишь первым проектом из целого документального цикла со звездными ведущими.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер документального сериала «История Вселенной», ведущим которого выступает легендарный актер Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь», «Малышка на миллион»).

Ролик начинается с красивейших кадров, на которых мы видим обитателей земной суши, моря и неба. Затем действие переносится в космос, где яркие небесные тела переливаются самыми невообразимыми цветами. В это время за кадром Фриман говорит, что зрителям предстоит отправиться в путешествие, чтобы узнать, как за 13,8 миллиардов лет мы смогли дойти до «этого прекрасного момента во времени и пространстве»

«История Вселенной» станет лишь первым проектом из целого документального цикла, запланированного Netflix. В следующем году на стриминговом сервисе также выйдет картина Life on Our Planet («Жизнь на нашей планете»), посвященная прошлому Земли и ее экосистеме. Повествователем вновь выступит Фриман. Проект создается при поддержке студии визуальных эффектов Industrial Light & Magic, основанной Джорджем Лукасом. Ранее специалисты этой студии работали над такими культовыми франшизами, как «Звездные войны» и «Парк Юрского периода».

После выхода «Жизни на нашей планете» роль ведущего перейдет к легендарному документалисту Дэвиду Аттенборо. Он озвучит следующий фильм цикла, Our Planet II («Наша планета 2»), повествующий о принципах поведения животных. Затем в 2024 году будут выпущены части Our Oceans («Наши океаны») и Our Living World («Наш живой мир»).

Премьера сериала «История Вселенной» состоится на Netflix 22 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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