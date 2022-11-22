Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым

Отец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография , пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.

Павлу еще нет 30, а в своем последнем проекте он уже играет роль учителя. В молодежном сериале «Лэйт Найт Скул», премьера которого недавно состоялась в онлайн-кинотеатре Okko, его персонаж преподает историю. Хотя Александр Юрьевич не выглядит слишком старше своих учеников, он двумя меткими предложениями завоевывает авторитет самых отъявленных хулиганов. Исторические аналогии и ссылки на психологию Юнга производят эффект такой, что сами ученики готовы защищать любимого учителя и допускают его в святые святых — в спортзал, где они снимают своё ток-шоу. Среди немногочисленных взрослых в сериале персонаж Табакова самый искренний и радует нестандартным, свежим подходом к обучению, а потому смотреть «Лэйт Найт Скул» еще тем радостнее, что есть надежда на существование таких учителей.

Неожиданно Илья Майер (Алексей Лукин) должен вернуться в Россию и вместо элитного лондонского колледжа учиться в обычной московской школе. Парень пытается найти свое место в этом пёстром коллективе, но, наблюдая за сверстниками, понимает, что у школьников накопилось немало проблем, которые можно легко решить, просто обсудив их. Умение Ильи вывести замкнутых подростков на разговор приводит в восторг его одноклассника Валеру Головина (Егор Мухин). Этот начинающий режиссер и оператор предлагает снимать шоу для школьников, в котором они будут обсуждать то, что их волнует: буллинг, депрессия, секс, отношения с родителями и другие хайповые темы.

Одной из лучших ролей Дастина Хоффмана считается в фильме «Тутси», в котором брутальный американский актер не постеснялся носить платье и каблуки. Павел Табаков тоже решается на подобное: в сериале Сергея Сенцова его персонаж — Родя, трансвестит, работающий вебкам-моделью. Роль эта не комична, как может показаться на первый взгляд, а очень трагична и многослойна. Ведь Родион Колпаков — сын полицейского, агрессивного, жестокого и воспринимающего сына как извращенца и урода.

Только что окончивший академию МВД Вадим (Кузьма Сапрыкин) переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы быть поближе к своей невесте. Но на новом месте, в отделении полиции на Марата, уверены, что он — «засланный казачок», т.к. его отец занимает высокий пост в московском розыске. Поэтому к Вадику приставляют в напарники Гошу Колпакова (Гоша Куценко) — матёрого и хмурого следователя, который вместо разговоров предпочитает кулаки. Первым их совместным делом становится расследование похищения трупа из морга. Умершая была вебкам-моделью, в агентство которой и отправляются сыщики. Там-то Гоша встречает своего сына Родиона, который вынужден признаться отцу, что он — трансгендер.

Наследник легендарной театральной фамилии здесь в главной роли и в не самом легком варианте. Павлу приходится тут выйти на тот метауровень, когда персонаж внутри произведения тоже исполняет роль. Его 30-летний Ваня Ревзин пытается быть 17-летним подростком. По возрасту Павел еще не бумер, но уже и не зумер, и видимо это помогает ему войти в роль так гармонично, что, по мнению некоторых критиков, он в этом фильме сыграл даже лучше, чем именитый Данила Козловский.

В тридцати годам рухнула не только жизнь Вани Ревзина, но и все его идеалы, навязанные строгой консервативной мамой. Послушный мальчик окончил школу с золотой медалью, а МГУ с красным дипломом, играл на фортепьяно и кушал кашу. Но в один день жена ушла к спортсмену-качку, а с работы в банке его уволили. Остался Ваня один, без денег, но с ипотекой за студию в новостройке. А вот его одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский), который постоянно у него списывал, стал успешным бизнесменом с кучей денег и успехом у женщин. Отчаявшийся герой решается на аферу, которая хоть и противоречит всем его моральным устоям, но должна решить его финансовые проблемы. Он притворяется подростком-старшеклассником и отправляется в лагерь, чтобы участвовать в конкурсе с многомиллионным призом.

В этом фильме найти упоминание Павла Табакова сложно, его имя где-то в самой середине финальных титров. Но эту роль стоило сыграть только ради того, чтобы оказаться на съемочной площадке со звездами современного кино: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Юлия Ауг и другие. Работа Оксаны Карас получилось теплой и искренней, и даже самые злобные критики не стеснялись восторженных отзывов. А мама Павла похвалила сын за игру, хоть и эпизодическую, но в таком прекрасном фильме.

Это один день из жизни Елизаветы Глинки (Чулпан Хаматова), основательницы фонда «Справедливая помощь». На дворе 2012 год, и сегодня она планирует вместе с прилетевшими из США детьми отметить годовщину свадьбы — они с мужем прожили вместе 30 лет. Доктору Лизе надо только забежать ненадолго в фонд и решить несколько дел. Но всё пойдет не по графику, а дела закончатся ближе к полуночи.

Полет

Сериал «Полёт», в котором Павел Табаков снялся в одной из главных ролей, был один из самых ожидаемых российских сериалов года. Ведь режиссер и сценарист проекта — Петр Тодоровский, сын знаменитого Валерия Тодоровского и внук еще более знаменитого Петра Тодоровского. Редкий для отечественного телевидения жанр психологической драмы дал актеру одну из самых ярких ролей в его карьере. Илюша Краевский кажется волевым парнем, который действует, опираясь на инстинкты, но он слаб, потому что его движущая сила — злость, а она не может быть созидательной.

Офис-менеджер Котик ошиблась и отправила командировочных сотрудников строительной фирмы не тот аэропорт и они все опаздывают на рейс. Но коллеги не злятся, а благодарят ее — самолет, на котором они должны были лететь, рухнул, не оставив в живых никого из пассажиров и экипажа. Это событие заставляет этих людей разных возрастов и судеб пересмотреть свою жизнь. Но самое страшное персонажей ждёт впереди.

Любимый автор российского бомонда Александр Цыпкин переходит в кино и его «неприличные истории о приличных людях» снимает Роман Прыгунов. Герой Табакова неприятен — этакий творческий недопризнаный гений, который только и мечтает о том, как срубить денег попроще и без усилий, а лучшим вариантом считает найти богатую невесту.

Хотите заглянуть в жизнь самых элитных жителей Москвы? Герои этого сериала живут на Патриарших — в самом дорогом и престижном районе столицы. Естественно, что они все богатые, успешные и очень деловые. Но на деле — развратные, циничные и беспринципные. Их мучают такие же проблемы, как и у людей попроще: измены. обманы, предательства, разочарования. Миллиардеры, звезды, генералы и политики так смешны в своем пафосе, а коллаж историй о них можно считать «Ералашем» для взрослых.

Черно-белая и очень аскетичная по визуалу картина привлекла внимание не только мировых киноведов. но и исследователей творчества Шаламова, т.к. в ней рассказывается о последних днях жизни писателя. Дебютный фильм Дмитрия Рудакова поставили в один ряд с произведениями Сокурова и Линча.

Сценарий основан на реальной биографии Варлама Шаламова. Действительно, на заре жизни писателю и поэту поставили диагноз слабоумие, но, находясь в доме престарелых, он продолжал творить. То ли журналисты, то ли исследователи Анатолий (Федор Лавров) и Андрей (Павел Табаков), которые приезжают к нему — это выдумка сценариста и режиссера Рудакова, но через этих персонажей раскрывается внутренний мир Шаламова. Именно им, неясно, реальным или воображаемым посетителям, умирающий гений нашептывает строчки своих последних стихов. А ждущие их с особым трепетом Анатолий и Андрей слово в слово запишут.

Интересно, что полнометражный дебют режиссера Павла Мирзоева отметили на кинофестивалях в Лондоне и Варшаве, но почти полностью проигнорировали на родине. Драма о мажоре, которого можно считать героем нашего времени, не пошла в массы и мало кто заметил ее появление. Совсем еще юный Павел Табаков (на момент съёмок ему 22) получает роль сложную, персонажа сомневающегося и дуального. Его Саша и протагонист, и антагонист. Родители дали герою всё в финансовом плане, но базовую истину «что такое хорошо, а что такое плохо» не объяснили. Поступки персонажа Табакова непредсказуемы и не типичны для истории, где герой ищет себя. В финале, как положено, находит, но не совсем то, что ожидает зритель.

Жизни Саши многие позавидуют — престижный институт, дорогая машина, легкая жизнь за счет денег богатого папы. Но парня мучает вопрос поиска себя. Не зная к чему стремиться, он уже разочаровался и уверен, что не оставит никакого следа на этой земле. Неожиданное знакомство с девушкой Машей даёт ему некоторые ответы на экзистенциальные вопросы. Судьба у девушки сложная: дочь когда-то популярной актрисы теперь вынуждена заботиться о матери, которая спивается и постоянно пытается совершить суицид. Саша решает помочь Маше.

Первенец Екатерины Второй был лишен любви матери, которая больше была занята завоеванием престола. Неудивительно, что повзрослев, цесаревич Павел доставляет ей немало хлопот. Роль этого эмоционального и травмированного юноши получает Павел Табаков. Работу в образе Павла I актер продолжит еще два сезона исторической саги: «Екатерина. Самозванцы» и «Екатерина. Фавориты».

1768. Екатерина II еще не Великая, но уже совершила дворцовый переворот и заняла российский престол. Между тем назревает война с Турцией. И надо решить, как правильно поступить, если цесаревич Павел Петрович не сможет создать семью и будет бездетным. Екатерина подумывает обвенчаться со своим фаворитом Григорием Орловым, но тот разочаровывает ее своими развязными поступками и недостойным поведением. Проблемы нет найти нового поклонника — место Орлова занимает Григорий Потёмкин. Женщина, мать, императрица каждый день решает множество проблем, понимая свое шаткое положение, но сила ее характера поражает даже спустя века.

Дебютом Павла Табакова, если не считать эпизод в «Фото на документы», стала работа у самой Анны Меликян. Юноша к тому времени уже играл в театре, но начать кинокарьеру с фильма у такого мастера российского кино престижно для любого, тем более еще студента. Хотя Табаков-младший постоянно утверждает, что в профессиональном плане никак не связан со своим великим отцом, но все-таки одобрение Табакова-старшего для него важно: «Самая большая похвала из его уст – и не только для меня – "Это достойно". Когда я однажды услышал это от отца, после премьеры фильма "Звезда", был счастлив».

Маша (Тинатин Далакишвили) уверена, что как только она исправит недостатки своей внешности, то сразу станет знаменитой актрисой. На стене ее комнаты висит список, что ей надо изменить хирургическим путем: ноги, уши и грудь. Но на это нужны деньги, которые героиня пытается заработать то выгуливая собак, то изображая русалку в ночном клубе. Там она знакомится с работником Ваней (Павел Табаков), который обещает помочь ей с деньгами на операции. Он обманывает девушку, добавляя себе крутости якобы воровскими замашками, ведь на самом деле он сын богатого, но властного бизнесмена. Кроме попыток восстать против отца, Ване приходится еще воевать с почти что мачехой Ритой (Северия Янушаускайте). У этой любовницы-содержканки одна цель — забеременеть и женить на себе отца Вани.

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