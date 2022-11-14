Netflix представил трейлер второй части сериала «Бумажный дом: Корея»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер второй части сериала «Бумажный дом: Корея», ремейка знаменитого испанского криминального шоу «Бумажный дом». Главные роли в корейском варианте шоу исполняют Ю Джи-тхэ («Олдбой»), Лим Джи-ен («Врачи»), Ким Юн-джин («Ода моему отцу»), Пак Хэ-су («Правила игры») и другие.

Ролик начинается с показа группы спецназа, пытающейся проникнуть в монетный двор, где засела команда грабителей. Пока воры готовятся забрать свою добычу, профессор (Джи-тхэ) делает смелое заявление о том, что этим ограблением он лишь стремится «дать миру понять, кто является настоящими ворами». Герой объявляет членам команды, что они сбегут от полицейских благодаря создавшемуся снаружи хаосу. Тем временем оперативная группа узнает, что у грабителей есть сообщник за пределами двора. Выясняется, что этим сообщником является Сеул (Джи-ен).

Вторая часть шоу будет состоять из шести серий. Их режиссером выступил Ким Хон-сон, ранее работавший над сериалами «Л.У.К.А.: Начало», «Гость» и «Черный».

Премьера первой части сериала состоялась еще в июне этого года. Шоу добилось популярности среди зрителей Netflix: за первые три дня после премьеры корейский «Бумажный дом» набрал ошеломляющие 33,7 млн часов просмотров, тем самым заняв третье место в топе самых популярных проектов платформы за тот период.

Премьера новых серий «Бумажного дома: Корея» состоится на Netflix 9 декабря.