Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Корона (5-й сезон)
9 ноября, Netflix
Что это:
Самый громкий сезон семейной драмы о правлении Елизаветы II.
Сюжет:
Новый виток истории Великобритании, неразрывно связанный с жизнью королевской семьи. Предпоследний сезон охватит события 90-х. В парламенте — консерваторы, премьером избран Джон Мейджор, которому предстоит столкнуться с тяжелейшим финансовым кризисом. А в семье королевы свой кризис: ее сын принц Чарльз (ныне правящий Карл III) и принцесса Диана в затяжном процессе развода. Скандальные детали их разрыва смакуют СМИ, грозя репутации короны.
В титрах:
В обновленном касте теперь королеву Елизавету играет Имельда Стонтон, принца Филипа — Джонатан Прайс, принцессу Диану — Элизабет Дебики, принца Чарльза — Доминик Уэст, принцессу Маргарет — Оливия Уильямс, принцессу Анну — Лесли Мэнвилл. Дирижирует шоу по-прежнему Питер Морган.
1899
17 ноября, Netflix
Что это: Штормовой триллер с мистикой и социальным подтекстом.
Сюжет: В 1899-м из Европы в Америку отправляется полный эмигрантов корабль под командованием немца Эйка Ларсена. Капитан получает сообщение от судна «Прометей», которое считалось пропавшим четыре месяца и теперь взывает о помощи. Несмотря на протест состоятельной прослойки своего корабля, Ларсен принимает решение сменить курс и проверить, есть ли на таинственном «Прометее» выжившие.
В титрах: Сценаристы немецкого головоломного хита «Тьма» Янтье Фризе и Баран бо Одар снова приглашают зрителя с удовольствием распутывать сюжет вместе с их героями из самых разных стран. Одну из главных ролей, скрытной англичанки, играет Эмили Бичем («Малыш Джо»).
Уэнсдэй
23 ноября, Netflix
Что это Комедийно-макабрическая история взросления девочки, любящей черное.
Сюжет Уэндей Аддамс, дочь Мортиши и Гомеса из знаменитой семейки, ступает за ворота Академии Невермор. Там ей предстоит в перерывах между домашкой, игрой на виолончели и романтическими приключениями положить конец серии жутких убийств в близлежащем городке и раскрыть необычную тайну, связанную с ее семьей. Холодный взгляд девочки с черными косичками, рука, также известная, как Вещь, и дядя Фестер на месте.
В титрах Целых четыре эпизода, то есть целую половину шоу, режиссирует Тим Бертон. Последний раз он снимал для телевидения аж в 80-х, — всего лишь один эпизод для «Театра волшебных историй» (и тот отдельная история, про Аладдина). Шоураннерами выступили Альфред Гоф и Майлз Миллар, до этого рулившие «Тайнами Смолвиля». В главной роли — Дженна Ортега («Х»). Также в касте Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Луис Гусман.
Королевство: Исход
27 ноября, MUBI
Что это Авторская точка в комедийно-мистическом сериале из 90-х.
Сюжет В датский госпиталь на вертолете эпично прилетает светила нейрохирургии из Швеции. Очень скоро обнаружится, что он питает острейшую неприязнь ко всему датскому, включая своих новых в общем-то добродушных коллег и пациентов. Одна из последних, Карен, вновь появляется в больнице, уверенная, что в здании обитают духи, которым нужна ее помощь.
В титрах Режиссер Ларс фон Триер в представлении не нуждается. Премьера пятисерийного продолжения его шоу, предыдущие два сезона которого стали культовыми (среди обожателей, например, Стивен Кинг), прошла в Венеции в этом году. В третьем сезоне снялись Микаэль Персбрандт, Ларс Миккельсен, Бодиль Ёргенсон, а также Удо Кир и Александр Скарсгард.
Король Талсы
13 ноября, Paramount +
Что это Олдскульная криминальная драма про чужака, разворошившего провинциальный город.
Сюжет Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал, когда-то уважаемый в кругах нью-йоркской мафии, выходит из тюрьмы после 25 лет отсидки. Его босс, однако, за молчание вознаграждает его изгнанием в Талсу, штат Оклахома. В мирном провинциальном городе, где мафиози вообще никто не ждал, Генерал собирается построить свою криминальную империю.
В титрах Крепкий сценарист Тейлор Шеридан («Йеллоустоун»), кажется, тоже стоит империю, только сериальную, на стриминге Paramount. В этот раз плечом к плечу с ним — шоураннер Теренс Уинтер, один из исполнительных продюсеров «Клана Сопрано». А в главной роли — Сильвестр Сталлоне.
САС: Неизвестные герои
13 ноября, Epix
Что это Немножко «Топ Ган: Мэверик» на материале британского авиадесанта.
О чем 1941 год, Каир. Молодой офицер собирает самых храбрых, отчаянных, смекалистых и строптивых для создания особой воздушной службы Великобритании. Секретная группа будет выполнять крупные миссии в Северной Африке, сотнями уничтожая вражеские самолеты, не раз рискуя своими жизнями, в которых хватает драм и секретов.
В титрах Сценарист Стивен Найт снова рассказывает о смелых бравурных мужчинах после завершения «Острых козырьков». В режиссерском кресле мини-сериала — Том Шенклэнд, причастный к отличному «Змею». В ролях Коннор Суинделлс («Сексуальное просвещение»), Альфи Аллен (Теон Грейджой из «Игры престолов») и Доминик Уэст («Прослушка»).
Монастырь
19 ноября, Кинопоиск
Что это Дебют народной блогерши в драматической роли.
Сюжет Москвичка Маша привыкла к роскошной жизни за чужой счет. Тусуясь однажды с женой миллиардера в дубайском ночном клубе, она нежданно-негаданно попадает в переплет, так что за ней начинают охоту нехорошие люди. Девушке чудом удается сбежать в Россию, где она находит приют в стенах монастыря. А там, как известно, свой устав.
В титрах Из водоворота сомнительных кинопроектов пытается вытащить блогера Анастасию Ивлееву Александр Молочников, режиссер, пришедший в кино из театра. Шоураннер сериала — Александра Ремизова («Нулевой пациент»). Также в касте Филипп Янковский, Мария Миронова, Наталья Кудряшова.
Чудо
4 ноября, Netflix
Что это Триллер о постнице под взглядами медсестры и монахини.
Сюжет 1862 год. В ирландское поселение приезжает медсестра-англичанка Либ Райт экспертом на местный суд. Ей предстоит обследовать подозреваемую, а затем посменно со здешней монашкой в течение двух недель за ней наблюдать. Подозреваемая в обмане — подросток 11 лет Анна О’Доннел, которая вот уже четыре месяца ничего не ест и на вопросы о самочувствии блаженно отвечает, мол, все с ней хорошо, спасибо, стараниями Господа нашего. В маленьком селении кто-то считает девочку святой, а кто-то — актрисой (как, например, журналист, прибывший написать о «чудо-ребенке» статью). Либ Райат считает, что обязана разобраться в этом деле, не причинив девочке вреда.
В титрах Чилийский режиссер Себастьян Лелио, обладатель «Оскара» за «Фантастическую женщину», дебютирует на английском языке. Главную роль в его картине сыграла новая звезда Голливуда Флоренс Пью.
Энола Холмс 2
4 ноября, Netflix
Что это Сиквел приключенческого детектива про сестру Шерлока.
Сюжет Энола открывает свое детективное агентство, однако быстро понимает, что заработать репутацию не так-то просто. Уже готовая отказаться от всей этой затеи, она вдруг получает первый заказ. Девочка с фабрики спичек просит найти сестру. Энола устремляется на поиски, которые приводят ее к раскидистому и опасному заговору. Юной оторве приходится обратиться за помощью к друзьям и своему брату Шерлоку.
В титрах В главной роли — самая неугомонная из подростков Хоукинса Милли Бобби Браун. По-прежнему ее знаменитого брата играет Генри Кавилл, и по-прежнему все это снимает Гарри Брэдбир («Дрянь»). В этот раз в фильме также появится Хелена Бонэм Картер.
Странный: История Эла Янковича
4 ноября, Roku
Что это Лучший способ рассказать о певце-пародисте, т.е. музыкальная пародия на байопик.
Сюжет Голодный студент Эл Янкович в озарении сочиняет свой первый хит — серенаду итальянской колбасе, заменив слова песни «My Sharona» группы The Knack и получив на выходе «My Bologna». С этого момента под звуки аккордеона начинается его стремительное восхождение на музыкальный Олимп.
В титрах Янкович стал соавтором сценария (последний раз он писал скрипт к «Ультравысокой частоте» аж в 1989). Главная роль — у Дэниела Рэдклиффа, полностью заслужившего ее игрой в «Чудотворцах». Режиссирует буйство эксцентричного сценариста и такого же актера Эрик Аппел («Бруклин 9-9»).
Три тысячи лет желаний
1 ноября, Okko, Wink, Кинопоиск, ivi
Что это Сказание о джинне, который влюбился.
Сюжет На стамбульском базаре взгляд одинокой лингвистки привлек пестрый сосуд. Повредив его в номере, она обнаруживает перед собой джинна. Тот настойчиво просит загадать три желания, мечтая о свободе, а ученая видит во всем этом подвох и предпочитает расспросить древнего духа про его бывших хозяев. В титрах Джордж Миллер после «Дороги ярости» решил дать мелодрамы (но не без эффектных моментов). В главных ролях у него снялись Идрис Эльба и Тильда Суинтон.
Зачарованная 2
18 ноября, Disney +
Что это Сиквел самопародийного диснеевского фильма нулевых о принцессе в большом городе.
Сюжет Принцесса Жизель и Роберт решают переехать в тихий пригород, в поисках той сказки, о которой они мечтали. Однако и в скромном Монровилле правит бал Мальвина Монро, видящая в новенькой соперницу. В отчаянии Жизель обращается к могущественной силе и ненароком превращает в сказку весь городок. Оказывается, что она рассчитывала совсем не на такое «долго и счастливо».
В титрах К роли Жизель возвращается Эми Адамс. В новой роли появится Майя Рудольф. Спустя пятнадцать лет поздний сиквел снял Адам Шэнкман («Лак для волос»).
Страна снов
18 ноября, Netflix
Что это Фэнтези для самых маленьких.
Сюжет Однажды уснув, юная Немо попадает в страну, где кровать отращивает себе здоровенные лапы и, преодолев городские улицы, плюхается в воду, из которой тут же начинают выныривать голубые дельфины. Сопровождает девочку в ее ярких, а порой и опасных снах — большое лохматое существо Флип. В снах Немо получает возможность видеться со своим умершим отцом. Но ото сна, даже самого сладкого, нужно пробуждаться.
В титрах Режиссер проекта Френсис Лоуренс известен, прежде всего, сагой о «Голодных играх». Главный бонус — в роли доброго лохматого существа-проводника Джейсон Момоа.
Странный мир
23 ноября, Disney +
Что это Семейный диснеевский мультфильм на День благодарения.
Сюжет Семья давно пропавшего легендарного исследователя Клэйда-старшего отправляется в последнее место его экспедиции. На новой земле они открывают для себя множество коварных сюрпризов от озорной кляксы до собаки с тремя ногами. Внук и сын, кроме разной флоры и фауны, находят здесь своего деда и отца. Все вместе должны преодолеть разногласия и спасти мир от катастрофы.
В титрах За новым диснеевским мультфильмом стоит команда «Райи и последнего дракона» и «Моаны». Режиссеры — Дон Холл и Ким Нгуйен. В озвучке поучаствовали Джейк Джилленхол, Люси Лью, Алан Тьюдик и другие.
Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
25 ноября, Disney +
Что это Первый вестник рождественского настроения для фанатов Marvel
Сюжет Надвигается Рождество, а у Звездного Лорда никакого праздника — он тоскует по Гаморе. Чтобы развеселить его, Стражи решают доставить ему с Земли особенный подарок. Их выбор падает на Кевина Бейкона, как известно, любимого актера Звездного Лорда.
В титрах Все тот же каст — Крис Пратт, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф и другие. Режиссером и сценаристом снова выступил Джеймс Ганн (новый глава студии DC, на минуточку).
Сверхъестественное. Знаки
10 ноября
Что это Инди-Нолан, которого мы заслужили.
Сюжет Два соседа обнаруживают паранормальную активность в Лос-Анджелесе и решают заснять ее на камеру, чтобы им поверили. Вскоре они открывают разные порталы, перемещение через которые приводят к неутешительным последствиям.
В титрах За хоррор-названием скрывается запутанный сай-фай от модных режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые также сыграли в картине главные роли. В их фильмографии постановки первого сезона «Локи», «Люнного рыцаря» и сандэнсовский хит «Грань времени».
Дурной глаз
17 ноября
Что это Хоррор о страхе перед другим.
Сюжет Кристин, успешная дизайнер одежды, страдает нервными расстройствами. Плохой сон, тремор в руках и даже судороги. Однажды на пороге ее дома появляется филиппинка Диана и то настойку посоветует, то курения какие предпримет, то боль снимет буквально рукой. Женщина счастлива избавиться от недугов, но эффект временный. К тому же, ее муж начинает подозревать гостью в нечистых делах.
В титрах Ирландец Лоркан Финнеган многим запомнился предыдущим фильмом, где Имоджен Путс и Джесси Айзенберга заставляли воспитывать странного ребенка в ренемагриттовском районе из одинаковых домов. В его новой картине играют Ева Грин, Чай Фонасье и Марк Стронг.
Ностальгия
3 ноября
Что это Драма об иллюзорности и обманчивости чувства ностальгии.
Сюжет В Неаполь после долгих лет отсутствия возвращается бизнесмен Феличе Ласко. Шатаясь по улицам, он смотрит на знакомый город другими глазами. К нему приходят воспоминания из детства, и он решает найти своего старого друга Оресте. Оказывается, что мальчик, с котором Феличе когда-то разъезжал на мопеде, вырос в крупного мафиози.
В титрах Фильм, показанный в основном конкурсе Канн этого года, снял итальянец Марио Мартоне. Дома, в Италии, картина получила сразу четыре «Серебряных ленты» от критиков — за двух актеров, сценарий и режиссуру.
По-мужски
10 ноября
Что это Первая главная роль у Антона Лапенко (кроме, естественно, «Внутри Лапенко»).
Сюжет За городом в роскошном доме собирается компания друзей. Все расхваливают хозяина Глеба, удачливого предпринимателя, у которого в жизни все под контролем. Однако мирный день омрачает склока с соседом. Когда Глеб подходит к месту разборок, сосед ударяет его жену. Не ответив обидчику тем же, герою придется столкнуться с разными последствиями.
В титрах В главной роли народный любимец Антон Лапенко. Фильм «вокруг» него снял Максим Кулагин (для него «По-мужски» — полнометражный дебют) по сценарию своего брата Дениса Кулагина. Лента победила в основных номинациях на фестивале нового российского кино «Горький Fest».
Ламборгини
24 ноября
Что это Жизнь замечательных людей: на экране — Ферруччо Ламборгини.
Сюжет История борьбы «тракторного» инженера Ферруччо Ламборгини с компанией Феррари. Несмотря на насмешки, которые Ламборгини пришлось стерпеть, он разработал уникальные модели машин и претворил их формы в жизнь.
В титрах Изначально в фильме должен был играть Антонио Бандерас, но его заменил Фрэнк Грилло. Режиссурой и сценарием занимался Роберт Мореско, обладатель «Оскара» за скрипт к картине «Столкновение».
Также возвращаются сериалы:
Титаны, 4 сезон — 3 ноября, HBO Max
Йеллоустоун, 5 сезон — 13 ноября, Paramount+
Сексуальная жизнь студенток, 2 сезон —HBO Max
Элита, 6 сезон — 18 ноября, Netflix
Банды Лондона, 2 сезон — 17 ноября, AMC+
Возвращаются в театральный прокат фильмы:
Женщины на грани нервного срыва, реж. Педро Альмодовар — 3 ноября
Экстаз, реж. Гаспар Ноэ — 10 ноября
Черная орхидея, реж. Брайан Де Пальма — 17 ноября