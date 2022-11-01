Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»

9 ноября, Netflix

Что это:

Самый громкий сезон семейной драмы о правлении Елизаветы II.

Сюжет:

Новый виток истории Великобритании, неразрывно связанный с жизнью королевской семьи. Предпоследний сезон охватит события 90-х. В парламенте — консерваторы, премьером избран Джон Мейджор, которому предстоит столкнуться с тяжелейшим финансовым кризисом. А в семье королевы свой кризис: ее сын принц Чарльз (ныне правящий Карл III) и принцесса Диана в затяжном процессе развода. Скандальные детали их разрыва смакуют СМИ, грозя репутации короны.

В титрах:

В обновленном касте теперь королеву Елизавету играет Имельда Стонтон, принца Филипа — Джонатан Прайс, принцессу Диану — Элизабет Дебики, принца Чарльза — Доминик Уэст, принцессу Маргарет — Оливия Уильямс, принцессу Анну — Лесли Мэнвилл. Дирижирует шоу по-прежнему Питер Морган.

Корона

17 ноября, Netflix

Что это: Штормовой триллер с мистикой и социальным подтекстом.

Сюжет: В 1899-м из Европы в Америку отправляется полный эмигрантов корабль под командованием немца Эйка Ларсена. Капитан получает сообщение от судна «Прометей», которое считалось пропавшим четыре месяца и теперь взывает о помощи. Несмотря на протест состоятельной прослойки своего корабля, Ларсен принимает решение сменить курс и проверить, есть ли на таинственном «Прометее» выжившие.

В титрах: Сценаристы немецкого головоломного хита «Тьма» Янтье Фризе и Баран бо Одар снова приглашают зрителя с удовольствием распутывать сюжет вместе с их героями из самых разных стран. Одну из главных ролей, скрытной англичанки, играет Эмили Бичем («Малыш Джо»).

1899

23 ноября, Netflix

Что это Комедийно-макабрическая история взросления девочки, любящей черное.

Сюжет Уэндей Аддамс, дочь Мортиши и Гомеса из знаменитой семейки, ступает за ворота Академии Невермор. Там ей предстоит в перерывах между домашкой, игрой на виолончели и романтическими приключениями положить конец серии жутких убийств в близлежащем городке и раскрыть необычную тайну, связанную с ее семьей. Холодный взгляд девочки с черными косичками, рука, также известная, как Вещь, и дядя Фестер на месте.

В титрах Целых четыре эпизода, то есть целую половину шоу, режиссирует Тим Бертон. Последний раз он снимал для телевидения аж в 80-х, — всего лишь один эпизод для «Театра волшебных историй» (и тот отдельная история, про Аладдина). Шоураннерами выступили Альфред Гоф и Майлз Миллар, до этого рулившие «Тайнами Смолвиля». В главной роли — Дженна Ортега («Х»). Также в касте Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Луис Гусман.

Уэнсдэй

27 ноября, MUBI

Что это Авторская точка в комедийно-мистическом сериале из 90-х.

Сюжет В датский госпиталь на вертолете эпично прилетает светила нейрохирургии из Швеции. Очень скоро обнаружится, что он питает острейшую неприязнь ко всему датскому, включая своих новых в общем-то добродушных коллег и пациентов. Одна из последних, Карен, вновь появляется в больнице, уверенная, что в здании обитают духи, которым нужна ее помощь.

В титрах Режиссер Ларс фон Триер в представлении не нуждается. Премьера пятисерийного продолжения его шоу, предыдущие два сезона которого стали культовыми (среди обожателей, например, Стивен Кинг), прошла в Венеции в этом году. В третьем сезоне снялись Микаэль Персбрандт, Ларс Миккельсен, Бодиль Ёргенсон, а также Удо Кир и Александр Скарсгард.

Королевство: Исход

13 ноября, Paramount +

Что это Олдскульная криминальная драма про чужака, разворошившего провинциальный город.

Сюжет Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал, когда-то уважаемый в кругах нью-йоркской мафии, выходит из тюрьмы после 25 лет отсидки. Его босс, однако, за молчание вознаграждает его изгнанием в Талсу, штат Оклахома. В мирном провинциальном городе, где мафиози вообще никто не ждал, Генерал собирается построить свою криминальную империю.

В титрах Крепкий сценарист Тейлор Шеридан («Йеллоустоун»), кажется, тоже стоит империю, только сериальную, на стриминге Paramount. В этот раз плечом к плечу с ним — шоураннер Теренс Уинтер, один из исполнительных продюсеров «Клана Сопрано». А в главной роли — Сильвестр Сталлоне.

Король Талсы

13 ноября, Epix

Что это Немножко «Топ Ган: Мэверик» на материале британского авиадесанта.

О чем 1941 год, Каир. Молодой офицер собирает самых храбрых, отчаянных, смекалистых и строптивых для создания особой воздушной службы Великобритании. Секретная группа будет выполнять крупные миссии в Северной Африке, сотнями уничтожая вражеские самолеты, не раз рискуя своими жизнями, в которых хватает драм и секретов.

В титрах Сценарист Стивен Найт снова рассказывает о смелых бравурных мужчинах после завершения «Острых козырьков». В режиссерском кресле мини-сериала — Том Шенклэнд, причастный к отличному «Змею». В ролях Коннор Суинделлс («Сексуальное просвещение»), Альфи Аллен (Теон Грейджой из «Игры престолов») и Доминик Уэст («Прослушка»).

САС: Неизвестные герои

19 ноября, Кинопоиск

Что это Дебют народной блогерши в драматической роли.

Сюжет Москвичка Маша привыкла к роскошной жизни за чужой счет. Тусуясь однажды с женой миллиардера в дубайском ночном клубе, она нежданно-негаданно попадает в переплет, так что за ней начинают охоту нехорошие люди. Девушке чудом удается сбежать в Россию, где она находит приют в стенах монастыря. А там, как известно, свой устав.

В титрах Из водоворота сомнительных кинопроектов пытается вытащить блогера Анастасию Ивлееву Александр Молочников, режиссер, пришедший в кино из театра. Шоураннер сериала — Александра Ремизова («Нулевой пациент»). Также в касте Филипп Янковский, Мария Миронова, Наталья Кудряшова.

Монастырь

4 ноября, Netflix

Что это Триллер о постнице под взглядами медсестры и монахини.

Сюжет 1862 год. В ирландское поселение приезжает медсестра-англичанка Либ Райт экспертом на местный суд. Ей предстоит обследовать подозреваемую, а затем посменно со здешней монашкой в течение двух недель за ней наблюдать. Подозреваемая в обмане — подросток 11 лет Анна О’Доннел, которая вот уже четыре месяца ничего не ест и на вопросы о самочувствии блаженно отвечает, мол, все с ней хорошо, спасибо, стараниями Господа нашего. В маленьком селении кто-то считает девочку святой, а кто-то — актрисой (как, например, журналист, прибывший написать о «чудо-ребенке» статью). Либ Райат считает, что обязана разобраться в этом деле, не причинив девочке вреда.

В титрах Чилийский режиссер Себастьян Лелио, обладатель «Оскара» за «Фантастическую женщину», дебютирует на английском языке. Главную роль в его картине сыграла новая звезда Голливуда Флоренс Пью.

Чудо

4 ноября, Netflix

Что это Сиквел приключенческого детектива про сестру Шерлока.

Сюжет Энола открывает свое детективное агентство, однако быстро понимает, что заработать репутацию не так-то просто. Уже готовая отказаться от всей этой затеи, она вдруг получает первый заказ. Девочка с фабрики спичек просит найти сестру. Энола устремляется на поиски, которые приводят ее к раскидистому и опасному заговору. Юной оторве приходится обратиться за помощью к друзьям и своему брату Шерлоку.

В титрах В главной роли — самая неугомонная из подростков Хоукинса Милли Бобби Браун. По-прежнему ее знаменитого брата играет Генри Кавилл, и по-прежнему все это снимает Гарри Брэдбир («Дрянь»). В этот раз в фильме также появится Хелена Бонэм Картер.

Энола Холмс 2

4 ноября, Roku

Что это Лучший способ рассказать о певце-пародисте, т.е. музыкальная пародия на байопик.

Сюжет Голодный студент Эл Янкович в озарении сочиняет свой первый хит — серенаду итальянской колбасе, заменив слова песни «My Sharona» группы The Knack и получив на выходе «My Bologna». С этого момента под звуки аккордеона начинается его стремительное восхождение на музыкальный Олимп.

В титрах Янкович стал соавтором сценария (последний раз он писал скрипт к «Ультравысокой частоте» аж в 1989). Главная роль — у Дэниела Рэдклиффа, полностью заслужившего ее игрой в «Чудотворцах». Режиссирует буйство эксцентричного сценариста и такого же актера Эрик Аппел («Бруклин 9-9»).

Странный: История Эла Янковича

1 ноября, Okko, Wink, Кинопоиск, ivi

Что это Сказание о джинне, который влюбился.

Сюжет На стамбульском базаре взгляд одинокой лингвистки привлек пестрый сосуд. Повредив его в номере, она обнаруживает перед собой джинна. Тот настойчиво просит загадать три желания, мечтая о свободе, а ученая видит во всем этом подвох и предпочитает расспросить древнего духа про его бывших хозяев. В титрах Джордж Миллер после «Дороги ярости» решил дать мелодрамы (но не без эффектных моментов). В главных ролях у него снялись Идрис Эльба и Тильда Суинтон.

Три тысячи лет желаний

18 ноября, Disney +

Что это Сиквел самопародийного диснеевского фильма нулевых о принцессе в большом городе.

Сюжет Принцесса Жизель и Роберт решают переехать в тихий пригород, в поисках той сказки, о которой они мечтали. Однако и в скромном Монровилле правит бал Мальвина Монро, видящая в новенькой соперницу. В отчаянии Жизель обращается к могущественной силе и ненароком превращает в сказку весь городок. Оказывается, что она рассчитывала совсем не на такое «долго и счастливо».

В титрах К роли Жизель возвращается Эми Адамс. В новой роли появится Майя Рудольф. Спустя пятнадцать лет поздний сиквел снял Адам Шэнкман («Лак для волос»).

Зачарованная 2

18 ноября, Netflix

Что это Фэнтези для самых маленьких.

Сюжет Однажды уснув, юная Немо попадает в страну, где кровать отращивает себе здоровенные лапы и, преодолев городские улицы, плюхается в воду, из которой тут же начинают выныривать голубые дельфины. Сопровождает девочку в ее ярких, а порой и опасных снах — большое лохматое существо Флип. В снах Немо получает возможность видеться со своим умершим отцом. Но ото сна, даже самого сладкого, нужно пробуждаться.

В титрах Режиссер проекта Френсис Лоуренс известен, прежде всего, сагой о «Голодных играх». Главный бонус — в роли доброго лохматого существа-проводника Джейсон Момоа.

Страна снов

23 ноября, Disney +

Что это Семейный диснеевский мультфильм на День благодарения.

Сюжет Семья давно пропавшего легендарного исследователя Клэйда-старшего отправляется в последнее место его экспедиции. На новой земле они открывают для себя множество коварных сюрпризов от озорной кляксы до собаки с тремя ногами. Внук и сын, кроме разной флоры и фауны, находят здесь своего деда и отца. Все вместе должны преодолеть разногласия и спасти мир от катастрофы.

В титрах За новым диснеевским мультфильмом стоит команда «Райи и последнего дракона» и «Моаны». Режиссеры — Дон Холл и Ким Нгуйен. В озвучке поучаствовали Джейк Джилленхол, Люси Лью, Алан Тьюдик и другие.

Странный мир

25 ноября, Disney +

Что это Первый вестник рождественского настроения для фанатов Marvel

Сюжет Надвигается Рождество, а у Звездного Лорда никакого праздника — он тоскует по Гаморе. Чтобы развеселить его, Стражи решают доставить ему с Земли особенный подарок. Их выбор падает на Кевина Бейкона, как известно, любимого актера Звездного Лорда.

В титрах Все тот же каст — Крис Пратт, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф и другие. Режиссером и сценаристом снова выступил Джеймс Ганн (новый глава студии DC, на минуточку).

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск

10 ноября

Что это Инди-Нолан, которого мы заслужили.

Сюжет Два соседа обнаруживают паранормальную активность в Лос-Анджелесе и решают заснять ее на камеру, чтобы им поверили. Вскоре они открывают разные порталы, перемещение через которые приводят к неутешительным последствиям.

В титрах За хоррор-названием скрывается запутанный сай-фай от модных режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые также сыграли в картине главные роли. В их фильмографии постановки первого сезона «Локи», «Люнного рыцаря» и сандэнсовский хит «Грань времени».

Сверхъестественное. Знаки

17 ноября

Что это Хоррор о страхе перед другим.

Сюжет Кристин, успешная дизайнер одежды, страдает нервными расстройствами. Плохой сон, тремор в руках и даже судороги. Однажды на пороге ее дома появляется филиппинка Диана и то настойку посоветует, то курения какие предпримет, то боль снимет буквально рукой. Женщина счастлива избавиться от недугов, но эффект временный. К тому же, ее муж начинает подозревать гостью в нечистых делах.

В титрах Ирландец Лоркан Финнеган многим запомнился предыдущим фильмом, где Имоджен Путс и Джесси Айзенберга заставляли воспитывать странного ребенка в ренемагриттовском районе из одинаковых домов. В его новой картине играют Ева Грин, Чай Фонасье и Марк Стронг.

Дурной глаз

3 ноября

Что это Драма об иллюзорности и обманчивости чувства ностальгии.

Сюжет В Неаполь после долгих лет отсутствия возвращается бизнесмен Феличе Ласко. Шатаясь по улицам, он смотрит на знакомый город другими глазами. К нему приходят воспоминания из детства, и он решает найти своего старого друга Оресте. Оказывается, что мальчик, с котором Феличе когда-то разъезжал на мопеде, вырос в крупного мафиози.

В титрах Фильм, показанный в основном конкурсе Канн этого года, снял итальянец Марио Мартоне. Дома, в Италии, картина получила сразу четыре «Серебряных ленты» от критиков — за двух актеров, сценарий и режиссуру.

Ностальгия

10 ноября

Что это Первая главная роль у Антона Лапенко (кроме, естественно, «Внутри Лапенко»).

Сюжет За городом в роскошном доме собирается компания друзей. Все расхваливают хозяина Глеба, удачливого предпринимателя, у которого в жизни все под контролем. Однако мирный день омрачает склока с соседом. Когда Глеб подходит к месту разборок, сосед ударяет его жену. Не ответив обидчику тем же, герою придется столкнуться с разными последствиями.

В титрах В главной роли народный любимец Антон Лапенко. Фильм «вокруг» него снял Максим Кулагин (для него «По-мужски» — полнометражный дебют) по сценарию своего брата Дениса Кулагина. Лента победила в основных номинациях на фестивале нового российского кино «Горький Fest».

По-мужски

24 ноября

Что это Жизнь замечательных людей: на экране — Ферруччо Ламборгини.

Сюжет История борьбы «тракторного» инженера Ферруччо Ламборгини с компанией Феррари. Несмотря на насмешки, которые Ламборгини пришлось стерпеть, он разработал уникальные модели машин и претворил их формы в жизнь.

В титрах Изначально в фильме должен был играть Антонио Бандерас, но его заменил Фрэнк Грилло. Режиссурой и сценарием занимался Роберт Мореско, обладатель «Оскара» за скрипт к картине «Столкновение».

Ламборгини

Также возвращаются сериалы:

Титаны, 4 сезон — 3 ноября, HBO Max

Йеллоустоун, 5 сезон — 13 ноября, Paramount+

Сексуальная жизнь студенток, 2 сезон —HBO Max

Элита, 6 сезон — 18 ноября, Netflix

Банды Лондона, 2 сезон — 17 ноября, AMC+

Возвращаются в театральный прокат фильмы:

Женщины на грани нервного срыва, реж. Педро Альмодовар — 3 ноября

Экстаз, реж. Гаспар Ноэ — 10 ноября

Черная орхидея, реж. Брайан Де Пальма — 17 ноября