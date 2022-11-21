Перезапуском «Побега из Нью-Йорка» займутся создатели нового «Крика»

Перезапуск «Побега из Нью-Йорка» планируется в Голливуде уже давно, и за прошедшие годы к разработке привлекались многие известные кинематографисты. В числе последних, кто пытался подступиться к материалу, были автор сериала «Лютер» Нил Кросс, а также режиссеры Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел») и Ли Уоннелл («Человек-невидимка»). Теперь у переосмысления классического экшена Джона Карпентера новые кураторы. По сведениям Deadline, перезагрузкой истории уголовника Змея Плискина для студии 20th Century займется творческая команда «Радиомолчание».

В коллектив входят три человека: продюсер пятой и шестой частей «Крика» Чад Виллелла и режиссеры этих фильмом Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Троица также сделала вместе нашумевший слэшер с Самарой Уивинг «Я иду искать». Сам Карпентер вовлечен в производственный штат как исполнительный продюсер.

Культовая картина 1981 года с Куртом Расселом повествует о приключениях ветерана Третьей мировой войны, который спасает президента из Манхэттена, ставшего большой тюрьмой строго режима. Главному герою вводят смертельный препарат, но противоядие он получит только в случае успешного завершения миссии. В 1996-м вышел менее успешный сиквел, действие которого перенесли в Лос-Анджелес.

О креативном подходе к перезагрузке пока ничего неизвестно. Сейчас проекту присматривают сценариста. В производство вовлечены также компании Studiocanal и The Picture.