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Киноафиша Новости Перезапуском «Побега из Нью-Йорка» займутся создатели нового «Крика»

Перезапуском «Побега из Нью-Йорка» займутся создатели нового «Крика»

21 ноября 2022 15:34
Перезапуском «Побега из Нью-Йорка» займутся создатели нового «Крика»

Автор оригинального фильма Джон Карпентер работает над ремейком в качестве продюсера.

Перезапуск «Побега из Нью-Йорка» планируется в Голливуде уже давно, и за прошедшие годы к разработке привлекались многие известные кинематографисты. В числе последних, кто пытался подступиться к материалу, были автор сериала «Лютер» Нил Кросс, а также режиссеры Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел») и Ли Уоннелл («Человек-невидимка»). Теперь у переосмысления классического экшена Джона Карпентера новые кураторы. По сведениям Deadline, перезагрузкой истории уголовника Змея Плискина для студии 20th Century займется творческая команда «Радиомолчание».

В коллектив входят три человека: продюсер пятой и шестой частей «Крика» Чад Виллелла и режиссеры этих фильмом Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Троица также сделала вместе нашумевший слэшер с Самарой Уивинг «Я иду искать». Сам Карпентер вовлечен в производственный штат как исполнительный продюсер.

Культовая картина 1981 года с Куртом Расселом повествует о приключениях ветерана Третьей мировой войны, который спасает президента из Манхэттена, ставшего большой тюрьмой строго режима. Главному герою вводят смертельный препарат, но противоядие он получит только в случае успешного завершения миссии. В 1996-м вышел менее успешный сиквел, действие которого перенесли в Лос-Анджелес.

О креативном подходе к перезагрузке пока ничего неизвестно. Сейчас проекту присматривают сценариста. В производство вовлечены также компании Studiocanal и The Picture.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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