Джейсон Момоа в восторге от того, что будущее киновселенной DC оказалось в руках Джеймса Ганна

О назначении Джеймса Ганна и Питера Сафрана на пост руководителей DC Studios уже успел положительно высказаться Генри Кавилл, а теперь настала очередь Джейсона Момоа. В рамках продвижения семейного фэнтези Netflix «Страна снов» звезда «Аквамена» очень воодушевленно заявил изданию Entertainment Tonight, что он в восторге от надвигающихся перспектив. Заодно артист намекнул на нечто очень интересное, что произойдет в обозримом будущем:

«Я взволнован тем, что Питер Сафран и мистер Ганн теперь возглавляют DC. Грядет множество интересных вещей, которые произойдут в ближайшее время, и одно из моих желаний сбудется под их чутким присмотром. Так что следите за обновлениями!»

Ранее Ганн и Момоа сотрудничали лишь в рамках сериала HBO Max «Миротворец». Актер любезно согласился вернуться к образу Аквамена в крохотной сцене из финальной серии многосерийного боевика с Джоном Синой. Но знакомы Ганн и Момоа уже достаточно давно — в свое время артист успешно прошел кастинг на роль Дракса в первой части «Стражей Галактики» (2014), однако его не устроил гонорар, поэтому в итоге персонажа сыграл более сговорчивый Дэйв Батиста.

«Аквамен и потерянное царство» выйдет в мировой прокат 25 декабря 2023 года.