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Киноафиша Новости Бритни Спирс выступила против идеи художественного фильма о своей жизни

Бритни Спирс выступила против идеи художественного фильма о своей жизни

9 ноября 2022 13:46
Бритни Спирс выступила против идеи художественного фильма о своей жизни

Певица считает, что авторы подобной картины хотели бы видеть ее мертвой.

Бритни Спирс раскритиковала идею создания фильмов о ее жизни. На днях звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, выступая в телепрограмме «Шоу Дрю Бэрримор», призналась, что хотела бы когда-нибудь сыграть певицу в кино:

«Я думаю, что ее история находит во мне отклик. Просто я росла, смотря ее клипы, смотря интервью с ней. Мы не знакомы лично, но когда я смотрю на ее фотографии сейчас, мне кажется, что я смогу преподнести ее историю в правильном, подходящем именно для нее ключе».

Вчера, 8 ноября, Спирс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. В целом он был посвящен ее родителям, судебное дело против которых она недавно выиграла, однако примерно в середине текста она вспомнила о словах Браун:

«Я слышала о людях, желающих снять фильм о моей жизни… Ребята, я не еще умерла! Хотя они, очевидно, предпочли бы, чтобы я умерла...».

Свою публикацию певица сопроводила фотографией двойных деревянных дверей. Она также написала:

«В любом случае… я просто хочу поздороваться со всеми и поделиться фотографией этих сказочных дверей! На этой неделе я сделала уже слишком много постов… Мне стыдно! Хорошего дня!».

Судя по всему, у Спирс нет планов тиражировать свою биографию в формате фильма в ближайшем будущем.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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