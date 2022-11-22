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Киноафиша Новости Пол Радд сходится лицом к лицу с Джонатаном Мэйджерсом на новом кадре из «Человека-муравья 3»

Пол Радд сходится лицом к лицу с Джонатаном Мэйджерсом на новом кадре из «Человека-муравья 3»

22 ноября 2022 15:22
Пол Радд сходится лицом к лицу с Джонатаном Мэйджерсом на новом кадре из «Человека-муравья 3»

Режиссеру понравилась идея о столкновении слабейшего Мстителя с главным антагонистом «Саги мультивселенной».

Журнал Empire представил эксклюзивный кадр из «Человека-муравья и Осы: Квантомания», на котором запечатлена встреча Скотта Лэнга (Пол Радд) и главного антагониста «Саги мультивселенной» в лице Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс).

Вариант персонажа Мэйджерса, именуемый «Тот, кто остался», дебютировал в финале первого сезона «Локи» и перед своей смертью он предупредил Лафейсона, что его гибель повлечет далеко идущие нежелательные последствия — в новом блокбастере MCU они найдут свое отражение.

Пол Радд сходится лицом к лицу с Джонатаном Мэйджерсом на новом кадре из «Человека-муравья 3»

Раньше Человеку-муравью приходилось сталкиваться в сольниках с более-менее приземленными противниками, но Пейтону Риду, снявшему две предыдущие ленты, очень нравится такое повышение ставок:

«Наш Канг мало чем похож на версию из «Локи». Он правит временем. Кроме того, он истинный мыслитель и стратег. В этих аспектах лично для меня скрыта самая привлекательная особенность: как многие полагают, наиболее слабый из Мстителей будет противостоять абсолютной силе природы».

По сюжету кинокомикса, Лэнг и его многочисленная семья окажутся в ловушке квантового мира, где повстречают обитающего там Канга. Многие детали сюжета пока скрыты, но происходящее послужит мостиком к грядущим большим событиям, которые закольцуются лишь в кроссоверах про героев Земли: «Династии Канга» и «Секретных войнах».

Открывающая пятую фазу MCU «Квантомания» выйдет в мировой прокат 17 февраля 2023 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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