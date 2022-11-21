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Киноафиша Новости У сиквела «Человека из стали» пока нет ни сценариста, ни режиссера

У сиквела «Человека из стали» пока нет ни сценариста, ни режиссера

21 ноября 2022 12:07
У сиквела «Человека из стали» пока нет ни сценариста, ни режиссера

Кроме того, Генри Кавилл еще не подписал соответствующий контракт.

Спустя месяц после объявления о возвращении Генри Кавилла в расширенную вселенную DC ресурс The Wrap поделился инсайдерской информацией о текущем статусе предстоящего сольного фильма о Супермене. Теперь, когда изначальная эйфория немного поутихла, общая картина вырисовывается несколько в ином свете.

Несмотря на многочисленные заявления о планах на новый фильм про Супермена, проект до сих пор официально так и не запустили в разработку. Более того, у условного «Человека из стали 2» пока нет никакой прикрепленной творческой команды — в частности, отсутствует даже сценарист.

Что касается самого Кавилла, то боссы Warner Bros. пока не торопятся с ним заключать контракт. Актер недавно значительно облегчил свое расписание, отказавшись от «Ведьмака», однако даже без масштабного сериала Netflix его график достаточно плотный, поэтому такое промедление со стороны Warner у многих вызывает вопросы. Кто-то даже связывает это с далеко не выдающимися кассовыми сборами «Черного Адама», где состоялось камео Супермена, но, скорее всего, все гораздо проще.

Новоявленные творческие кураторы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран сейчас заняты разработкой своего грандиозного многолетнего плана по выстраиванию взаимосвязанной киновселенной, поэтому не исключено, что затишье отчасти связано именно с этим. Предполагается, что туман неизвестности рассеется, когда Ганн и Сафран озвучит первые наработки, а произойдет это приблизительно через пару месяцев.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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