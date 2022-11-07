ФБР имеет дело с сетью серийных убийц в трейлере перезапуска «Мыслить как преступник»

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер сериала «Мыслить как преступник: Эволюция», перезапуска популярного криминального шоу «Мыслить как преступник». Главные роли вновь исполнили Джо Мантенья («Элвис и Анабелль»), Кирстен Вангснесс («Дэйв сделал лабиринт»), А. Дж. Кук («Пункт назначения 2»), Пэйджет Брюстер («Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря») и другие.

В центре сюжета — все то же элитное спецподразделение ФБР, специализирующееся на поведенческом анализе действий преступников. На этот раз его членам приходится столкнуться с таинственным анонимом, называющим себя UnSub, который воспользовался всеобщей изоляцией во время пандемии коронавируса для создания целой скрытой сети серийных убийц. Когда его преступники получают приказ действовать, команда служителей закона вступает в бой с самым серьезным противником в своей истории, пытаясь уничтожить по одному маньяку за раз.

Оригинальный сериал «Мыслить как преступник» транслировался на телеканале CBS с 2005 по 2020 год. После его закрытия студии ABC Signature и CBS Studios объявили о планах возродить шоу в виде проекта для Paramount+. Шоураннером перезапуска выступает автор оригинального проекта Эрика Мессер.

Премьера «Мыслить как преступник: Эволюция» состоится 24 ноября. Первый сезон сериала будет состоять из десяти серий.