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Вышел тизер-трейлер второго сезона сериала «Территория»

22 ноября 2022 15:59
Вышел тизер-трейлер второго сезона сериала «Территория»

Продолжение популярного мистического сериала выйдет на экраны уже этой зимой.

Стриминговый сервис PREMIER поделился новым тизер-трейлером второго сезона мистического сериала «Территория». Главные роли вновь исполнили Андрей Мерзликин («И снова здравствуйте!»), Глеб Калюжный («Трудные подростки»), Алексей Розин («Елена») и Анастасия Чистякова («Тест на беременность»).

В центре сюжета — Егор Чудилов (Калюжный), который вместе со своим дядей Николаем (Мерзликин) отправляется на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время экспедиции по Пермскому краю. В пути мужчины встречают двух студенток, Таню (Ксения Отинова) и Надю (Чистякова), которые становятся их попутчицами. Вместе герои начинают все глубже проникать в дикие земли, живущие по своим собственным законам. Путешествие заставляет их переосмыслить все, что они знали об окружающем их мире.

Трейлер второго сезона обещает, что новые серии ответят на многие вопросы, оставшиеся у зрителей после просмотра первой части. Во втором сезоне также появятся новые персонажи, среди которых есть как вполне обычные люди, так и потусторонние сущности. В продолжении главным героям предстоит столкнуться с новыми испытаниями и столкнуться со своими страхами.

Всего в рамках второго сезона будет шесть эпизодов. Точная дата его выхода еще не была объявлена, но известно, что премьера состоится этой зимой.

Фото: PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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