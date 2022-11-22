Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Честный развод 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»

22 ноября 2022 13:18
Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»

На плакатах показано, кто есть кто.

Потоковый сервис Netflix продолжает активно напоминать о надвигающемся релизе остроумного детектива Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица». Почти за месяц до выхода своей главной рождественской новинки стример опубликовал линейку постеров, посвященных центральным действующим лицам сиквела. На плакатах содержатся краткие характеристики персонажей.

Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»

На представленных афишах запечатлены искушенный сыщик Бенуа Блан в исполнении Дэниэла Крэйга, организатор вечеринки, на которой произойдет убийство, в лице Майлза Брона (Эдвард Нортон), а также Кассандра Брэнд (Жанель Моне), Клэр Дебелла (Кэтрин Хан), умник Лайонел Туссен (Лесли Одом — младший), непредсказуемая Берди Джей (Кейт Хадсон), чья-то ассистентка Пег (Джессика Хенвик), неуправляемый герой Дэйва Батисты по имени Дюк (его обозначили как «Слон в посудной лавке») и его молодая возлюбленная-инфлюенсер Уиски (Мэдлин Клайн).

Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Действие «Стеклянной луковицы» развернется в Греции на территории закрытого острова. Туда эксцентричный техномиллиардер Брон приглашает своих давних знакомых сыграть с ним в ролевую игру на смекалку, но вечеринка прерывается убийством. Распутывать преступление придется нанятому присматривать игрой Блану, однако сумбурная атмосфера и большой круг подозреваемых способствуют быстрой разгадке.

Уже получивший признание критиков фильм выйдет на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 22 ноября 2022
Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Читать далее 21 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Related video