Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»

На плакатах показано, кто есть кто.

Потоковый сервис Netflix продолжает активно напоминать о надвигающемся релизе остроумного детектива Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица». Почти за месяц до выхода своей главной рождественской новинки стример опубликовал линейку постеров, посвященных центральным действующим лицам сиквела. На плакатах содержатся краткие характеристики персонажей.

На представленных афишах запечатлены искушенный сыщик Бенуа Блан в исполнении Дэниэла Крэйга, организатор вечеринки, на которой произойдет убийство, в лице Майлза Брона (Эдвард Нортон), а также Кассандра Брэнд (Жанель Моне), Клэр Дебелла (Кэтрин Хан), умник Лайонел Туссен (Лесли Одом — младший), непредсказуемая Берди Джей (Кейт Хадсон), чья-то ассистентка Пег (Джессика Хенвик), неуправляемый герой Дэйва Батисты по имени Дюк (его обозначили как «Слон в посудной лавке») и его молодая возлюбленная-инфлюенсер Уиски (Мэдлин Клайн).

Действие «Стеклянной луковицы» развернется в Греции на территории закрытого острова. Туда эксцентричный техномиллиардер Брон приглашает своих давних знакомых сыграть с ним в ролевую игру на смекалку, но вечеринка прерывается убийством. Распутывать преступление придется нанятому присматривать игрой Блану, однако сумбурная атмосфера и большой круг подозреваемых способствуют быстрой разгадке.

Уже получивший признание критиков фильм выйдет на Netflix 23 декабря.