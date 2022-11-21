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Киноафиша Новости Церемония «Оскар» 2023 обойдется без каких-либо кардинальных изменений

Церемония «Оскар» 2023 обойдется без каких-либо кардинальных изменений

21 ноября 2022 17:18
Церемония «Оскар» 2023 обойдется без каких-либо кардинальных изменений

По словам организатора мероприятия, Академия решила «не менять что-то, что и так работает».

Предстоящая 95-ая церемония вручения премии «Оскар» пройдет без каких-либо существенных изменений. Об этом на днях заявила президент Академии Джанет Янг на Женском обеде Академии, специальном мероприятии, организованном брендом Chanel:

«Я бы не сказала, что стоит ожидать каких-то радикальных изменений. Нам нравится думать об улучшениях, о том, как действительно помочь нашим гостям и телевизионным зрителям получить лучшие впечатления от премии».

Ранее в этом месяце было объявлено, что Джимми Киммел в третий раз выступит ведущим церемонии награждения. В последний раз он исполнял эту роль пять лет назад на торжественном вечере 2018 года. Янг заявила, что повторное приглашение Киммела также стало частью решения Академии опираться в организации на уже опробованные и надежные решения:

«Мы решили не менять что-то, что и так работает. В прошлом мы пробовали разные вещи: проводить церемонию без ведущего или с несколькими ведущими. Нам просто нужен солидный человек, который способен заземлить шоу. Сейчас мы также работаем над некоторыми другими вещами, связанными с церемонией. Скоро мы сделаем несколько объявлений».

Предыдущий «Оскар», который проводил Киммел, смог собрать у экранов примерно 26,5 млн зрителей. Церемонию 2022 года посмотрели примерно 16,6 млн зрителей, что сделало ее телевизионный рейтинг одним из самых низких за всю историю премии.

Также далеко не все специалисты поддерживают решение Академии не вносить существенных изменений в порядок проведения «Оскара». Ранее автор Variety Тим Грей в своей колонке призвал организаторов отказаться от такой политики:

«Совет организаторам: будьте смелыми. Сейчас не время клеить новые пластыри на старую систему. Принимайте каждое предложение, любую безумную идею. Не пытайтесь починить церемонию, изобретите ее заново».

95-ая церемония вручения «Оскара» состоится 12 марта. Номинанты будут объявлены 24 января.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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