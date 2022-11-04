Киллер и спецагент противостоят террористической организации в трейлере боевика «Черная метка»

Студия Saban Films представила трейлер своего предстоящего боевика «Черная метка». Главные роли в фильме исполнили Кэм Жиганде («Сумерки»), Том Беренджер («Начало»), Джефф Фэйи («Алита: Боевой ангел») и Торнанцин Эспарза («Нет мужчин — нет проблем»).

По сюжету, оперативнику агентства по борьбе с распространением наркотиков Энтони (Жиганде) приходится объединить усилия с бывшим наемным убийцей Ником Фалькони (Беренджер) для того, чтобы помешать планам группы опасных кибертеррористов, владеющих особым устройством, способным разрушить энергетическую инфраструктуру всей планеты. В ролике показано, что работа невольных напарников не сразу пойдет гладко, поскольку Энтони не желает следовать строгим правилам своего начальства, когда на кону стоит судьба всего мира, а Нику намного привычнее быть кровавым линчевателем, чем благородным спасителем.

Режиссер картины — Тоби Такач («Подстава» с Рэнди Кутюром, «Извержение: Лос-Анджелис» с Крэйгом Шефффром и «Столкновение» с Майклом Трукко).

«Черная метка» выйдет на цифровых платформах 9 декабря 2022 года.