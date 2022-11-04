Бескрайняя степь, могильщик, угроза: вышел трейлер загадочной казахского фильма «ҚАШ»

В сети появился трейлер казахстанской драмы «ҚАШ» («Беги»). Главные роли в картине исполнили Еркебулан Даиров («Дорога к матери»), Ондасын Бесикбасов («Красный капитан»), Исбек Абльмажинов («Казахи против пришельцев») и Александр Паль («Вы все меня бесите»).

Действие фильма разворачивается в 1930-х годах, ставших для Казахстана эпохой коллективизации и массового голода. В центре сюжета — могильщик Исатай (Дайыров), который в эти непростые времена вынужден регулярно закапывать целые горы трупов, среди которых мужчины, женщины, старики и дети. С каждым днем среди его односельчан растет недоверие, и вот они уже готовы убивать друг друга за кусок хлеба. Из-за этого герой оказывается поставлен перед сложным выбором, от которого будет зависеть судьба всего аула.

Режиссером картины выступил знаменитый кинематографист Айсултан Сеитов, выпускник Нью-Йоркской академии кино и создатель популярных клипов к песням Hey, Guys Элджея, Afrika Ивана Дорна и «Время первых» L’One. «ҚАШ» станет для Сеитова первым полнометражным игровым фильмом. Сценарий картины написал Аблай Нурманбетов (The Burning Sun).

«ҚАШ» выйдет в широкий российский прокат 1 декабря этого года.