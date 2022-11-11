Netflix выпустил трейлер анимационного сериала «Dragon Age: Искупление»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер своего предстоящего фэнтезийного мультсериала «Dragon Age: Искупление», который является экранизацией одноименной серии видеоигр от студии BioWare. Главных героев шоу озвучили Кимберли Брукс («Вселенная Стивена»), Мэттью Мерсер («Университет монстров»), Эшли Берч («Крайний космос») и Фил ЛаМарр («Великий Север»).

Действие шоу развернется в империи Тевинтер, одной из древнейших стран в мире игр. В центре сюжета — Мириам (Брукс), одиннадцатилетняя наемница и бывшая рабыня, предпочитающая вести отшельнический образ жизни. Однажды ей поступает необычное деловое предложение — вместе с командой опытных воинов и магов ей предстоит украсть могущественный артефакт, известный как Circulum Infinitus, наделенный силой магии крови. Однако весь план грабителей идет наперекосяк, из-за чего Мириам придется спасать товарищей и столкнуться с тяжелыми воспоминаниями о рабском прошлом.

Шоураннером и сценаристом сериала выступил Мэйргрид Скотт, ранее работавший над мультфильмом «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса».

В настоящее время в разработке находится следующая игра серии, Dragon Age: Dreadwolf, действие которой, по слухам, также развернется в империи Тевинтер. Если эта информация окажется правдивой, то шоу послужит своеобразной презентацией фанатам франшизы невиданной ранее игровой локации.

Премьера сериала, состоящего из шести получасовых эпизодов, намечена на 9 декабря.