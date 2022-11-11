Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Подстава" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер анимационного сериала «Dragon Age: Искупление»

Netflix выпустил трейлер анимационного сериала «Dragon Age: Искупление»

11 ноября 2022 13:01
Netflix выпустил трейлер анимационного сериала «Dragon Age: Искупление»

Премьера экранизации знаменитой серии фэнтезийных игр состоится в следующем месяце.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер своего предстоящего фэнтезийного мультсериала «Dragon Age: Искупление», который является экранизацией одноименной серии видеоигр от студии BioWare. Главных героев шоу озвучили Кимберли Брукс («Вселенная Стивена»), Мэттью Мерсер («Университет монстров»), Эшли Берч («Крайний космос») и Фил ЛаМарр («Великий Север»).

Действие шоу развернется в империи Тевинтер, одной из древнейших стран в мире игр. В центре сюжета — Мириам (Брукс), одиннадцатилетняя наемница и бывшая рабыня, предпочитающая вести отшельнический образ жизни. Однажды ей поступает необычное деловое предложение — вместе с командой опытных воинов и магов ей предстоит украсть могущественный артефакт, известный как Circulum Infinitus, наделенный силой магии крови. Однако весь план грабителей идет наперекосяк, из-за чего Мириам придется спасать товарищей и столкнуться с тяжелыми воспоминаниями о рабском прошлом.

Шоураннером и сценаристом сериала выступил Мэйргрид Скотт, ранее работавший над мультфильмом «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса».

В настоящее время в разработке находится следующая игра серии, Dragon Age: Dreadwolf, действие которой, по слухам, также развернется в империи Тевинтер. Если эта информация окажется правдивой, то шоу послужит своеобразной презентацией фанатам франшизы невиданной ранее игровой локации.

Премьера сериала, состоящего из шести получасовых эпизодов, намечена на 9 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Related video