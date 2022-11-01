Продюсер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» объяснил, почему еще не анонсирован триквел

До премьеры «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» режиссера Райана Куглера осталось ровно десять дней, но некоторые уже задумываются о потенциальном триквеле. Ответ на данный вопрос в свежем разговоре с изданием Collider попытался дать продюсер Marvel Studios Нэйт Мур.

Работа над сиквеллм задержалась из-за внезапной смерти Чедвика Боузмана. Теперь в центре повествования окажется не Т’Чалла, а его сестра Шури в исполнении Летишии Райт. Несмотря на мощные коммерческие прогнозы и волну хвалебных отзывов с первых показов, создатели пока не торопятся с анонсом третьей части — для начала команда хочет дождаться полноценного релиза.

«Отличный вопрос. Буду честен — это не попытка уклониться. Сначала мы хотим посмотреть на то, как аудитория воспримет фильм, и полагаю, прежде чем мы примем решения, Райану Куглеру важно сначала узнать зрительский вердикт. Разумеется, у нас есть идеи о том, в каком направлении развивать историю в потенциальном триквеле. Но пока картина не попадет в кинотеатры, мы бедуем придерживаться суеверий. Не хочется заранее считать цыплят, потому что жизнь непредсказуема»m, — сказал Мур.

«Ваканда навсегда», где произойдет передача эстафеты и встреча с классическим антигероем Нэмором, стартует на больших экранах 11 ноября.