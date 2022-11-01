Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Продюсер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» объяснил, почему еще не анонсирован триквел

Продюсер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» объяснил, почему еще не анонсирован триквел

1 ноября 2022 13:35
Продюсер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» объяснил, почему еще не анонсирован триквел

Идеи для следующего фильма уже есть.

До премьеры «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» режиссера Райана Куглера осталось ровно десять дней, но некоторые уже задумываются о потенциальном триквеле. Ответ на данный вопрос в свежем разговоре с изданием Collider попытался дать продюсер Marvel Studios Нэйт Мур.

Работа над сиквеллм задержалась из-за внезапной смерти Чедвика Боузмана. Теперь в центре повествования окажется не Т’Чалла, а его сестра Шури в исполнении Летишии Райт. Несмотря на мощные коммерческие прогнозы и волну хвалебных отзывов с первых показов, создатели пока не торопятся с анонсом третьей части — для начала команда хочет дождаться полноценного релиза.

«Отличный вопрос. Буду честен — это не попытка уклониться. Сначала мы хотим посмотреть на то, как аудитория воспримет фильм, и полагаю, прежде чем мы примем решения, Райану Куглеру важно сначала узнать зрительский вердикт. Разумеется, у нас есть идеи о том, в каком направлении развивать историю в потенциальном триквеле. Но пока картина не попадет в кинотеатры, мы бедуем придерживаться суеверий. Не хочется заранее считать цыплят, потому что жизнь непредсказуема»m, — сказал Мур.

«Ваканда навсегда», где произойдет передача эстафеты и встреча с классическим антигероем Нэмором, стартует на больших экранах 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Related video