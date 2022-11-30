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Киноафиша Новости Вышел трейлер фильма «Когда ты закончишь спасать мир» с Джулианной Мур и Финном Вулфхардом

Вышел трейлер фильма «Когда ты закончишь спасать мир» с Джулианной Мур и Финном Вулфхардом

30 ноября 2022 10:02
Вышел трейлер фильма «Когда ты закончишь спасать мир» с Джулианной Мур и Финном Вулфхардом

Семейная инди-драма о непростых отношениях матери и ее сына-подростка выйдет на экраны в начале следующего года.

Кинокомпания A24 опубликовала трейлер семейной инди-драмы «Когда ты закончишь спасать мир». Главные роли в фильме исполнили Джулианна Мур («Все еще Элис»), Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Билли Брайк («Охотники за приведениями: Наследники») и Алиша Боэ («13 причин почему»).

Картина повествует о сложных отношениях между Эвелин (Мур) и ее сыном Зигги (Вулфхард). Они ведут совершенно разные жизни: Эвелин управляет приютом и помогает нуждающимся семьям, а Зигги — обычный подросток, который мало заботится обо всем, что не касается его напрямую. Он пытается ухаживать за своей школьной любовью Лайлой (Боэ), молодой женщиной, обеспокоенной несправедливостью окружающего мира, и мечтает стать известным интернет-музыкантом, играя на гитаре для тысяч людей в прямом эфире. В то же время в приюте Эвелин появляется новый подопечный Кайл (Брайк), молодой человек с золотым сердцем, но неспокойной семейной жизнью. Женщина решает лично заняться заботой о Кайле и вновь включить свои материнские инстинкты в надежде стать для него близким человеком.

Постановщиком «Когда ты закончишь спасать мир» выступил Джесси Айзенберг, знаменитый актер и звезда фильма «Социальная сеть», для которого этот проект стал режиссерским дебютом. Он также написал саундтрек для картины в соавторстве с Вулфхардом, который также известен как солист и ритм-гитарист инди-групп Calpurnia и The Aubreys, и Эмилем Моссери, ранее получавшим номинацию на «Оскар» за свою работу над саундтреком «Минари».

«Когда ты закончишь спасать мир» выйдет в мировой прокат 20 января 2023 года.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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