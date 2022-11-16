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Киноафиша Новости В поисках волшебной звезды: вышел новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»

В поисках волшебной звезды: вышел новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»

16 ноября 2022 10:57
В поисках волшебной звезды: вышел новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»

Главному герою нужно будет восстановить свои девять жизней.

Студия Universal Pictures презентовала очередной трейлер анимационной ленты DreamWorks «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — сиквела мультфильма десятилетней давности, сделанного в слегка измененной визуальной стилистике. В представленном ролике демонстрируют еще больше свежих кадров и показывают состав колоритных антагонистов, обещая по-настоящему веселеное рождественское приключение.

В новой картине по вселенной «Шрека» знаменитый пушистый одиночка в озвучке Антонио Бандераса окажется в крайне скверной ситуации — из-за его неудержимой страсти к приключениям у главного героя остается в запасе всего одна жизнь, поэтому теперь ему нужно быть особенно осторожным. Чтобы восстановить счетчик, он отправляется в эпическое путешествие на поиски мифической Звезды желаний, а помогать в опасной авантюре ему будут боевая красотка Киса Мягколапка (Сальма Хайек) и болтливый пес Перро (Харви Гильен).

В остальной голосовой каст второй части вошли Флоренс Пью, Оливия Колман, Джон Малэйни, Вагнер Моура, Рэй Уинстон, Самсон Кае, Давайн Джой Рэндольф и Энтони Мендес. Режиссурой занимались создатели «Семейки Крудс: Новоселье» Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо, а сценарий написал Пол Фишер («ЛЕГО Ниндзяго Фильм»).

«Кот в сапогах 2: Последнее желание» стартует в кинотеатрах 21 декабря.

Фото: DreamWorks
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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