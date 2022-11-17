Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царство против разбойников" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тимоти Шаламе сообщил, что байопик о Бобе Дилане по-прежнему актуален

Тимоти Шаламе сообщил, что байопик о Бобе Дилане по-прежнему актуален

17 ноября 2022 15:17
Тимоти Шаламе сообщил, что байопик о Бобе Дилане по-прежнему актуален

Актер намекнул, что вскоре появятся позитивные новости о фильме.

В начале 2020 года Тимоти Шаламе договорился о роли музыканта Боба Дилана в биографической драме Джеймса Мэнголда «Уход в электрику» (Going Electric), но уже в осенью того же года работа над проектом была приостановлена. Байопик поставили на паузу из-за ряда непредвиденных факторов, главным из которых стало решение постановщика переключиться на пятую часть «Индианы Джонса».

Во время пандемии Шаламе активно готовился к роли. Например, он брал уроки игры на гитаре и проходил различные консультации по вживанию в образ. В недавнем интервью Variety актер недвусмысленно дал понять, что предстоящий проект по-прежнему актуален:

«Я не переставал готовиться к роли, и это стало для меня одним из величайших подарков. Я получил замечательный опыт погружения в этот мир, вне зависимости от того, получится у нас снять эту картину или нет. Не буду ничего выдавать, потому что не хочу бежать впереди паровоза, так как все должно быть согласовано на официальном уровне, но скажу так: ветер дует в очень позитивном направлении».

В предстоящем фильме покажут превращения Дилана в легенду фолка. В середине 1960-х годов музыкант увлекся рок-н-роллом, сменив классическую акустическую гитару на электрическую. Именно на данном периоде Мэнголд и планировал сосредоточиться.

В декабре 2023 года Шаламе продемонстрирует свои вокальные навыки в масштабном мюзикле «Вилли Вонка», а месяцем ранее состоится премьера сиквела «Дюны».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Related video