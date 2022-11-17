Тимоти Шаламе сообщил, что байопик о Бобе Дилане по-прежнему актуален

В начале 2020 года Тимоти Шаламе договорился о роли музыканта Боба Дилана в биографической драме Джеймса Мэнголда «Уход в электрику» (Going Electric), но уже в осенью того же года работа над проектом была приостановлена. Байопик поставили на паузу из-за ряда непредвиденных факторов, главным из которых стало решение постановщика переключиться на пятую часть «Индианы Джонса».

Во время пандемии Шаламе активно готовился к роли. Например, он брал уроки игры на гитаре и проходил различные консультации по вживанию в образ. В недавнем интервью Variety актер недвусмысленно дал понять, что предстоящий проект по-прежнему актуален:

«Я не переставал готовиться к роли, и это стало для меня одним из величайших подарков. Я получил замечательный опыт погружения в этот мир, вне зависимости от того, получится у нас снять эту картину или нет. Не буду ничего выдавать, потому что не хочу бежать впереди паровоза, так как все должно быть согласовано на официальном уровне, но скажу так: ветер дует в очень позитивном направлении».

В предстоящем фильме покажут превращения Дилана в легенду фолка. В середине 1960-х годов музыкант увлекся рок-н-роллом, сменив классическую акустическую гитару на электрическую. Именно на данном периоде Мэнголд и планировал сосредоточиться.

В декабре 2023 года Шаламе продемонстрирует свои вокальные навыки в масштабном мюзикле «Вилли Вонка», а месяцем ранее состоится премьера сиквела «Дюны».