Квентин Тарантино назвал режиссеров фильмов Marvel «наемными рабочими»

Квентин Тарантино рассказал о том, заинтересован ли он в работе над фильмами Marvel. В новом интервью для Los Angeles Times, посвященному скорому выходу его книги «Размышления о кино» (Cinema Speculation), режиссер сказал, что, по его мнению, авторы супергеройских фильмов MCU попросту играют роли «наемных рабочих»:

«Чтобы сделать супергеройское кино, нужно стать наемным рабочим. Я не наемный рабочий. Я не ищу работу».

Вместе с тем Тарантино отметил, что большие студии Голливуда редко выпускают высокобюджетные фильмы, над которыми он сам хотел бы поработать:

«Конечно, мне нравятся блокбастеры. Например, «Звездные войны», которые в свое время полностью увлекли меня, я очень привязался к их персонажам. Но это не мой любимый вид фильмов. Я скорее отношусь к тому типу режиссеров, которые бы взялись за что-то наподобие «Близких контактов третьей степени». Очень немногие фильмы могут похвастаться такой потрясающей кульминацией, как этот. Она просто поражала зрителей».

В «Размышлениях о кино» режиссер также затронул тему супергероики. По его словам, многие современные режиссеры с нетерпением ждут, когда этот жанр наконец потеряет популярность:

«Современные режиссеры не могут дождаться дня, когда фильмы о супергероях потеряют популярность так же, как режиссеры 1960-х годов не могли дождаться смерти студийных мюзиклов».

«Размышления о кино» доступна для покупки на английском языке. Будет ли книга опубликована на русский, пока неизвестно.